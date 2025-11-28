Petrobras aprova investimentos de US$ 109 bilhões até 2030

A Petrobras (PETR3; PETR4) divulgou na noite de quinta-feira, 27, que foram aprovados investimentos de US$ 109 bilhões para o período entre 2026 e 2030. O valor é 1,8% menor do que o anunciado no ano passado. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Administração da empresa, e o plano foi aprovado por unanimidade, segundo fato relevante divulgado pela empresa.

Segundo a Petrobras, dos US$ 109 bilhões, US$ 91 bilhões estão alocados para a Carteira de Implantação, que contempla projetos com orçamento já aprovado, enquanto US$ 18 bilhões serão direcionados para a Carteira em Avaliação, que abrange oportunidades que ainda precisam ser analisadas para definição de sua viabilidade financeira. A Carteira de Implantação será dividida entre projetos com orçamento base, de US$ 81 bilhões, e alvo, que somam US$ 10 bilhões e dependem da análise de financiabilidade.

O plano da Petrobras inclui uma série de medidas para otimizar custos, com a previsão de uma economia de US$ 12 bilhões em gastos operacionais até 2030. Isso representa uma redução média de 8,5% em relação ao plano anterior. Entre as estratégias para alcançar esses resultados citadas pela empresa estão a redução de gastos com plataformas sem produção, otimização da logística aérea e marítima, e a postergação de serviços não prioritários.

A empresa também afirmou que continuará "investindo no fortalecimento de sua transição energética, com um foco crescente em energias de baixo carbono". Para isso, serão aplicados US$ 13 bilhões em iniciativas voltadas à descarbonização e bioprodutos, com destaque para o aumento da produção de diesel renovável e biodiesel, além de investimentos em energia solar e eólica.

Pré-Sal

O principal destino dos investimentos será o pré-sal, que continuará sendo a grande fonte de crescimento da Petrobras, segundo a empresa.

A companhia afirmou que destinará US$ 69,2 bilhões para a exploração e produção no quinquênio, com especial atenção para os campos de Búzios, Mero e Atapu, além de novos poços a serem perfurados. A expectativa de produção para 2026 é de 2,5 milhões de barris por dia (bpd), com uma meta de alcançar 2,7 milhões de bpd até 2028.

No documento, a Petrobras afirmou que tem como prioridade a exploração de gás natural, um dos segmentos mais estratégicos para garantir segurança energética no Brasil. Para 2026, a empresa já planeja uma capacidade adicional de 100 milhões de metros cúbicos/dia de gás, com um portfólio de novos terminais de regaseificação e gasodutos.

O impacto da pandemia e as previsões de preços mais baixos do petróleo afetaram as projeções anteriores da Petrobras. Com isso, o preço médio do Brent, referência para os preços do petróleo, foi ajustado para US$ 59/bbl no planejamento para 2026, o que reflete a necessidade de uma gestão mais rigorosa dos custos, segundo a empresa.