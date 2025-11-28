Invest

Bolsa de ações de tecnologia dos EUA tem pior mês desde março

Bolsas americanas fecharam mais cedo nesta sexta-feira, 28, pela semana de Ação de Graças

Nasdaq: bolsa de tecnologia caiu 1,5% em novembro após sete meses de ganhos (Divulgação / Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 16h27.

Os principais índices de Nova York fecharam em alta no pregão encurtado desta sexta-feira (28), no retorno do feriado de Ação Graças, sustentados pelos ganhos do setor de varejo e por uma recuperação das ações de tecnologia.

O Nasdaq, com forte presença de empresas de tecnologia, subiu 0,65%, fechando o dia em 23.365 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,54%, fechando em 6.849 pontos. O Dow Jones avançou 0,61%, fechando em 47.716 pontos.

Na semana, o desempenho foi ainda mais robusto, com o Dow Jones acumulando alta superior a 3%, o S&P 500 avançando quase 4% e o Nasdaq Composite registrando ganho acima de 4%.

O humor positivo foi sustentado pelas apostas reforçadas em cortes de juros em dezembro. Segundo CME Group, os operadores veem uma chace de 80% probabilidade de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed). As expectativas ganharam força depois que o presidente do Fed de Nova York, John Williams, afirmou na semana passada que havia espaço para “um novo ajuste no curto prazo” na meta dos Fed Funds.

No mês, porém, o tom é mais cauteloso. A queda das ações de tecnologia pressionou os principais índices, em meio a dúvidas sobre a lucratividade futura das empresas de inteligência artificial (IA).

O Nasdaq recuou 1,5% em novembro, interrompendo uma sequência de sete meses de ganhos. Já o S&P 500 e o Dow Jones ficaram praticamente estáveis em relação a outubro, com ligeiras altas sustentadas pelos avanços desta semana, completando o sétimo mês consecutivo de valorização.

