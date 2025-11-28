Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta sexta-feira, 28

O Ibovespa abriu as negociações desta sexta-feira, 28, em alta, ensaiando uma recuperação após fechar em leve queda na sessão desta quinta, 27. Às 10h12, o principal índice da B3 avançava 0,34%, aos 158.893 pontos.

O dólar também contrastava com o encerramento da última sessão e, no mesmo horário, recuava 0,28%, cotado a R$ 5,337.

Os negócios com ações acontecem novamente em um ambiente de liquidez reduzida. As bolsas dos Estados Unidos, que fecharam na sessão passada em função do Dia de Ação de Graças, reabrem hoje mas com horário reduzido, até as 15h (horário de Brasília).

Com menor influência do fluxo externo, os investidores aqui no Brasil tendem a direcionar atenção para a bateria de indicadores locais.

O Banco Central divulga os dados consolidados do setor público, referência importante para avaliar a evolução das contas fiscais e o espaço para a política econômica nos próximos meses.

Após a divulgação do Caged, que mostrou uma forte retração na criação de vagas de trabalho em outubro, hoje sai a PNAD Contínua do trimestre encerrado em outubro, incluindo a taxa de desemprego e a massa salarial. Esses são indicadores-chave para medir o ritmo da atividade e o poder de compra das famílias. O Bradesco BBI projeta a taxa de desemprego em 5,6%, o que representa uma pequena alta em termos dessazonalizados.