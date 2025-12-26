Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta sexta-feira, 26

O Ibovespa abriu a sessão desta sexta-feira, 26, pós-Natal, em queda de 0,45% aos 159.728 pontos. O dólar recuava, por volta das 10h30, 0,33% cotado a R$ 5,553. Em dia de liquidez reduzida, com diversas bolsas ao redor do mundo fechadas e a agenda de indicadores esvaziada, o mercado brasileiro repercute questões locais.

O ex-presidente Jair Bolsonaro formalizou na última quinta-feira, 25, em carta, a indicação do filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como seu candidato à Presidência da República em 2026.

A mensagem foi lida pelo próprio Flávio na porta do hospital DF Star, em Brasília, pouco antes da cirurgia do pai, na manhã de Natal, para corrigir uma hérnia inguinal bilateral. No texto, redigido de próprio punho, Bolsonaro diz que a decisão por Flávio é “consciente e legítima”.

Segundo Gustavo Cruz, estrategista chefe da RB Investimentos, em diz de liquidez reduzida, qualquer tema pode mexer com a bolsa. Em sua análise, as novas movimentações sobre as eleições de 2026 já fizeram a curva de juros subir e o dólar se desvalorizar, na mesma leitura “de quando o Flávio Bolsonaro anunciou que seria candidato”.

“O mercado entende que ele é competitivo para ir para o segundo turno, mas tem suas dúvidas sobre a possibilidade dele vencer. O mercado prefere alguns governadores, por entender que são mais ao centro, que convenceriam a direita a ir com eles e trariam alguns votos de pessoas que não são identificadas com direita ou esquerda”, diz.

Alison Correia, analista de investimentos e co-fundador da Dom Investimentos, complementa dizendo que há quem acredite que esse apoio é um “balão de ensaio para depois tentar vender mais caro outra candidatura”.

“O mercado ainda tinha expectativa de outros nomes. Seja Tarcísio ou alguém que pudesse ter mais chance contra o Lula. Mas dito isso, o mercado já está mais uma vez receoso. Então voltamos do feriado com pouca agenda e tendo esse dado como driver, os mercados reagem de certa forma mal”, afirma.

Para colaborar com o mau humor do mercado, as ações de maior peso do Ibovespa recuam por volta das 10h30. Bradesco (BBDC4) (-0,49%), Itaú (ITUB4) (-0,43%), Petrobras (PETR4) (-0,62%), Petrobras (PETR4) (-0,33%) e Vale (-0,23%).

Mercados internacionais

No exterior, os mercados em Hong Kong, Austrália e na maior parte da Europa estão fechados nesta sexta-feira.

Já nos Estados Unidos, os índices futuros operam majoritariamente em queda: Dow Jones (-0,11%), S&P 500 (-0,03%) e Nasdaq (+0,04%).