Dólar fecha a R$ 5,544 e sobe 0,27% na semana

Em dia de liquidez reduzida por conta da semana com o feriado de Natal, o dólar fechou a sessão em alta de 0,24% a R$ 5,544 após oscilar ao longo do dia entre leves quedas e ganhos. Na semana, a divisa subiu 0,27%.

O destaque foi a atuação do Banco Central (bc), que vendeu toda a oferta de US$ 2 bilhões em dois leilões de linha, atendendo à demanda típica de remessas de lucros e dividendos para o exterior nesta época do ano.

“Essa é uma época do ano de bastante demanda por dólares em geral, com muito fluxo financeiro tanto de estrangeiros retirando recursos para outros fins quanto para brasileiros, institucionais e pessoa física, mandando recursos para fora”, diz Paula Zogbi, estrategista chefe da Nomad.

Dados divulgados hoje pelo BC mostraram que a conta financeira registrou saída significativa de recursos na semana passada, somando US$ 8,085 bilhões.

O mercado também acompanhou e reagiu hoje à carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que formalizou na última quinta-feira, 25, a indicação do filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como seu candidato à Presidência da República em 2026.

A mensagem foi lida pelo próprio Flávio na porta do hospital DF Star, em Brasília, pouco antes da cirurgia do pai, na manhã de Natal, para corrigir uma hérnia inguinal bilateral. No texto, redigido de próprio punho, Bolsonaro diz que a decisão por Flávio é “consciente e legítima”.