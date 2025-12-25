Bolsonaro confirma indicação de Flávio à presidência em 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como seu pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. A sinalização foi feita por meio de uma carta escrita à mão, lida nesta quinta-feira, 25, pelo senador, no Hospital DF Star, em Brasília.

A mensagem foi redigida antes da cirurgia de hérnia pela qual o ex-mandatário passou na manhã de Natal, com início previsto para as 9h.

Segundo Flávio, o gesto buscou reafirmar o apoio político do pai e tranquilizar aliados durante o procedimento médico.

A carta foi divulgada como parte da estratégia do grupo político de Bolsonaro para manter a base mobilizada em torno da próxima disputa presidencial.