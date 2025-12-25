Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

Bolsonaro confirma indicação de Flávio à presidência em 2026

Em carta, ex-presidente reafirmou seu apoio político para o filho nas eleições de 2026

Flávio Bolsonaro: filho de ex-presidente mostra carta escrita pelo pai antes de cirurgia (Edilson Rodrigues//Agência Senado)

Flávio Bolsonaro: filho de ex-presidente mostra carta escrita pelo pai antes de cirurgia (Edilson Rodrigues//Agência Senado)

SBT News
SBT News

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 09h00.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como seu pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026. A sinalização foi feita por meio de uma carta escrita à mão, lida nesta quinta-feira, 25, pelo senador, no Hospital DF Star, em Brasília.

A mensagem foi redigida antes da cirurgia de hérnia pela qual o ex-mandatário passou na manhã de Natal, com início previsto para as 9h.

Segundo Flávio, o gesto buscou reafirmar o apoio político do pai e tranquilizar aliados durante o procedimento médico.

A carta foi divulgada como parte da estratégia do grupo político de Bolsonaro para manter a base mobilizada em torno da próxima disputa presidencial.

Acompanhe tudo sobre:Flávio BolsonaroJair Bolsonaro

Mais de Brasil

São Paulo pode bater recorde de calor no Natal nesta quinta

Quantos evangélicos existem no Brasil hoje?

Ônibus municipais circulam de graça no Natal e no Ano Novo em São Paulo

Para Lula, Brasil saiu vencedor do tarifaço de Trump

Mais na Exame

Onde Investir

O movimento cripto inesperado que tirou empresas da beira do colapso e as levou à bolsa

Brasil

São Paulo pode bater recorde de calor no Natal nesta quinta

Economia

Os preços que mais subiram em 2025: do Uber e 99 ao café

Carreira

Ninguém responde no Duolingo em dezembro — e não é greve