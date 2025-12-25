Cirurgia de Bolsonaro é finalizada com sucesso

A cirurgia do ex-presidente Jair Bolsonaro foi finalizada com sucesso nesta quinta-feira, 25. Segundo postagem feita no perfil da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro no Instagram, não houve intercorrências durante a operação e a equipe médica agora aguarda Bolsonaro voltar da anestesia.

Preparo e características da cirurgia

Antes do procedimento, Bolsonaro passou por avaliações cardiológica e anestésica, além de ajustes de medicação.

O procedimento era considerado de menor complexidade em comparação à cirurgia realizada em abril, quando houve desobstrução intestinal e reconstrução da parede abdominal, em uma operação que durou cerca de 12 horas.

A hérnia inguinal bilateral ocorre quando parte do intestino se projeta por áreas enfraquecidas da parede abdominal na região da virilha.

A cirurgia tinha como objetivo reposicionar o conteúdo abdominal e reforçar a musculatura local. O procedimento foi realizado sob anestesia geral.

Michelle Bolsonaro, em postagem em seu perfil no Instagram

Pós-operatório e internação

O ex-presidente agora será submetido a controle rigoroso da dor, fisioterapia para mobilização precoce e melhora da função respiratória, além de medidas preventivas contra eventos trombóticos.

A previsão é de permanência hospitalar entre cinco e sete dias, considerando o histórico de cirurgias abdominais.

Decisão judicial

A defesa solicitou ao STF autorização para a internação no dia 24 e a cirurgia no dia seguinte. Moraes autorizou o pedido após manifestação técnica, destacando que Bolsonaro tem condições adequadas de tratamento na superintendência da PF, próxima ao hospital.

O ministro afirmou que a cirurgia tem caráter eletivo, sem urgência imediata, embora recomendada para ocorrer o mais breve possível. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão após condenação pelo STF por tentativa de golpe de Estado. A autorização para a internação não altera a execução da pena.

Durante o período hospitalar, Bolsonaro será acompanhado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. A entrada de outros familiares para visita foi autorizada na quarta-feira, 24.