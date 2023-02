Ibovespa hoje: bolsa recua após inflação sair acima do esperado no Brasil e EUA

O Ibovespa recua nesta sexta-feira, 24, após dados de inflação divulgados nesta manhã terem superado as estimativas no Brasil e nos Estados Unidos.

Ibovespa: - 1,10%, 106.380 pontos

Por aqui, a supresa negativa ficou com o Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) da primeira quinzena de fevereiro. O IPCA-15 do mês ficou em 0,76%, levemente acima do consenso de 0,72%. No acumulado de 12 meses, a inflação brasileira caiu de 5,87% para 5,63%, pouco acima da projeção mediana do mercado, de 5,60%.

"A alta de 0,76% ainda mostra um IPCA salgado. Não é pouca coisa. As expectativas de inflação para este ano caminham para próximo de 6%, considerando os dados do boletim Focus. Não está fácil, dado que a meta de inflação é de 3,25%. Podemos chegar ao fim do ano com o dobro da meta", avaliou em morning call Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

PCE surpreende nos EUA

A surpresa foi ainda maior no mercado americano. Principal termômetro de inflação do Federal Reserve (Fed), os Preços sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) não desaceleraram como o esperado. Pelo contrário, voltou a subir. No acumulado de 12 meses, o PCE de janeiro acelerou de 5,3% para 5,4%. Já o núcleo do PCE foi de 4,6% para 4,7% ante expectativa de queda para 4,3%. Na comparação mensal a alta foi de 0,6% contra o consenso de 0,4%.

Índices de Nova York, que já operavam em queda, estenderam as perdas após a divulgação do PCE. Bolsas da Europa também operam em terreno negativo.

"O PCE exclui intens mais voláteis que o Índice de Preço ao Consumidor. Esse dado mais forte piorou o desempenho da bolsa e aumentou a expectativa de novas altas de juros nos Estados Unidos", comentou Marco Noernberg, líder de renda variável da Manchester Investimentos.

Juros futuros apresentam firmes altas nesta sexta nos Estados Unidos, com investidores precificando taxas mais altas ao longo do tempo. O PCE desta manhã, por sinal, deu um novo gás para as apostas de um Fed mais duro já na próxima reunião, em março. Segundo o monitor de probabilidade do CME Group, investidores já precificam 35% de chance de o Fed ter que voltar a subir o juro em 0,50 ponto percentual. Essa proporção era de 18% há uma semana, quando a alta mais branda, de 0,25 p.p. era tida como certa. A alta dos juros futuros nos Estados Unidos aumenta a busca por dólar, que se valoriza no mundo inteiro. Contra o real, a divisa americana sobe mais de 1%, sendo negociada a R$ 5,19.

Petrobras segue queda do petróleo

Expectativas de taxas mais elevadas., por outro lado, cobra seu preço no mercado de commotities, com investidores precificando uma atividade mais fraca. O petróleo, que subia no início do dia em meio a rumores de menor oferta da Rússia, agora, é negociado em queda. O petróleo brent, referência para a política de preços da Petrobras, recua cerca de 1% em Londres. A estatal acompanha o movimento na bolsa brasileira.

Petrobras (PETR4): - 1,28%

Maiores quedas da bolsa

Vale e Itaú também pressionam o Ibovespa para baixo nesta sessão, recuando mais de 2%. Quem lidera as perdas do Ibovespa é a Minerva, com investidores reagindo negativamente ao balanço do quarto trimestre apresentado pela empresa na última noite. A companhia teve prejuízo líquido de R$ 25,7 milhões no período. O consenso era de lucro líquido de R$ 203 milhões.