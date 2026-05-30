A demanda do Pentágono por drones fez a ação dessa empresa disparar 70%

As ações da Unusual Machines (UMAC) dispararam na última semana após o Wall Street Journal revelar que o governo Donald Trump está em negociações para financiar empresas norte-americanas do setor de drones consideradas estratégicas para a segurança nacional.

Os papéis da fabricante de componentes quase dobraram de valor na semana e fecharam o período com alta acumulada de mais de 70%. O movimento ocorre em meio ao interesse crescente do governo norte-americano em fortalecer a cadeia doméstica de produção de drones — setor que passou a ser tratado como prioridade dentro da política de defesa dos EUA.

Segundo o Wall Street Journal, a Unusual Machines está entre as empresas identificadas pelo Pentágono para possíveis acordos de financiamento, que poderiam envolver tanto dívida quanto participação acionária direta do governo nas companhias selecionadas.

As conversas incluem o Escritório de Capital Estratégico do Departamento de Defesa, unidade criada originalmente durante o governo Biden para apoiar empresas essenciais para cadeias de suprimentos ligadas à segurança nacional.

A iniciativa faz parte de um esforço mais amplo do governo Trump para acelerar a capacidade industrial norte-americana no segmento de drones e reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros — em particular os chineses. O domínio tecnológico do setor foi incluído como "prioridade presidencial" no orçamento de defesa para o ano fiscal de 2027.

Empresa ganha espaço em setor estratégico

Fundada na Flórida, a Unusual Machines atua na fabricação de componentes para drones e vem ampliando sua presença em contratos ligados ao governo norte-americano. Em outubro de 2025, a empresa fechou um acordo para fornecer 3,5 mil motores de drones ao Exército dos EUA, contrato que pode ser expandido para até 20 mil componentes ao longo de 2026.

Em carta recente aos acionistas, citada pelo WSJ, o CEO Allan Evans afirmou que a companhia busca uma "expansão implacável" para atender à crescente demanda por componentes domésticos de drones nos Estados Unidos.

A empresa também se beneficia do fortalecimento do ecossistema ao redor do setor. A Powerus, parceira da Unusual Machines, foi selecionada para a Fase II do Programa de Domínio de Drones do Pentágono, iniciativa avaliada em US$ 1 bilhão.

O contexto é favorável à empresa: o governo dos EUA vem sistematicamente restringindo o uso de drones de fabricação chinesa — especialmente da líder DJI — em operações federais e militares, abrindo espaço para fabricantes domésticos como a Unusual Machines.

Crescimento operacional sustenta otimismo

O movimento das ações também encontra respaldo nos resultados recentes. No primeiro trimestre de 2026, a receita da Unusual Machines cresceu 296% na comparação anual, chegando a US$ 8,1 milhões. Analistas de mercado mantêm visão otimista para o papel, com preços-alvo entre US$ 22 e US$ 30.

Outro fator que chama atenção do mercado é a presença de Donald Trump Jr. entre os acionistas e integrantes do conselho consultivo da empresa. A ligação histórica da companhia com figuras próximas ao governo costuma aumentar a sensibilidade das ações a anúncios envolvendo políticas industriais e defesa nacional.

Mesmo em um pregão relativamente estável para os principais índices — com o S&P 500 próximo da estabilidade e o Nasdaq em leve alta —, as ações da Unusual Machines avançaram com força, refletindo um movimento impulsionado principalmente por fatores específicos da empresa e do setor de drones.