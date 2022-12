Ibovespa hoje: bolsa oscila perto da estabilidade com Lula e aprovação de PEC enxuta no radar

O Ibovespa opera próximo da estabilidade nesta quinta-feira, 22, com investidores digerindo pronunciamentos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que marcaram a entrega do relatório final da equipe de transição e o anúncio de novos ministros. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que coordenou a equipe de transição foi escolhido para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Em tom moderado, Lula ressaltou a necessidade de auxiliar os mais necessitados, mas afirmou que irá trabalhar para que "todos ganhem". O dólar recua

Ibovespa: - 0,02%, 107.414 pontos

Dólar: - 0,39%, R$ 5,183

Exterior negativo

Durante a fala do presidente eleito, a bolsa chegou a tocar a máxima do dia, mas perdeu força, pressionada pelo cenário internacional negativo. "Não teve nenhuma surpresa o anúncio de ministérios. A bolsa está oscilando mais por fatores externos. Não houve nenhum nome que justificasse mudança de preços na bolsa, câmbio ou taxa de juros", disse Ricardo Jorge, especialista em renda fixa e sócio da Quantzed.

Nos Estados Unidos, os principais índices abriram em baixa, com o Nasdaq chegando a cair mais de 2%.

A queda ocorre após o PIB americano do terceiro trimestre ser revisado para cima, de 2,9% para 3,2% de alta. Também foram revisados para cima o índices de preços do PIB e de gasto com consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) do terceiro trimestre. Os dados, que indicam uma economia mais aquecida que a esperada, alimentam as expectativas de que o Federal Reserve seja mais duro no controle da inflação.

Mercado digere aprovação da PEC

Além do discurso sem sustos por parte de Lula, a aprovação da PEC da Transição no Congresso também ajuda o mercado brasileiro a se esquivar das perdas no exterior.

O texto passou em segundo turno na Câmara com impacto fiscal de R$ 168 bilhões reduzido de dois paara um ano, recebendo o aval do Senado na última noite.

A desidratação da PEC, já aventada por investidores, vem sendo precificada desde o início da semana, com o Ibovespa podendo chegar, hoje, ao quarto pregão seguido de alta.

"A aprovação da PEC foi uma vitória grande para o Lula, pois está iniciando o terceiro mandato com dinheiro em caixa. Mas o receio do mercado é a responsabilidade fiscal", disse Marcio Riauba, gerente da Mesa de Câmbio da StoneX.

Petrobras sustenta Ibovespa

Na bolsa, as ações da Petrobras sobem mais de 1%, sendo a principal contribuição positiva para o Ibovespa. A alta tem como pano de fundo a notícia do G1 de que o senador petista Jean Paul Prates será a escolha de Lula para assumir a estatal no próximo ano.