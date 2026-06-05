Super El Niño: o fenômeno que pode reescrever o mapa climático de 2027

Fala-se hoje de um Super El Niño, e até de um "El Niño Godzilla". Mas, afinal, o que está em jogo para este e para o próximo à medida que se projeta oscilações na pressão atmosférica e nas temperaturas do oceano acima do que foi visto nos últimos 150 anos?

Um estudo recente do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) reuniu dados de agências meteorológicas pelo mundo, como o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF), a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) e o Bureau de Meteorologia da Austrália (BOM), e sugere que o evento do El Niño de 2026/27 pode ser um dos mais intensos da história, devido, em grande parte, ao aquecimento global.

As consequências de um Super El Niño, como vem sendo chamado, podem ser devastadoras, com repercussões macroeconômicas que se alastram a baixas colheitas, problemas sociais decorrentes de enchentes e secas, e uma inevitável queda de produção que se reflete nas exportações.

Por trás da intensidade adicional projetada para o El Niño desse ano, aponta o estudo, está o aquecimento global.

"O sinal de aquecimento global pode contribuir para que os anos de 2026 e 2027 sejam mais quentes do que 2023 e 2024, o que pode aumentar o risco de incêndios na Amazônia e no Pantanal e impactos na população devido ao estresse térmico, particularmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, caso o El Niño atinja a categoria de intenso, e mantidas as incertezas inerentes ao horizonte atual de previsão", diz o Cemaden, realçando que as consequências exatas não podem ser previstas nesse momento.

O Super El Niño não é um fenômeno novo, com registros desde o século XIX: o evento se intensifica quando a temperatura média dos oceanos sobe em mais de dois graus.

Todavia, o aquecimento global torna o fenômeno ainda mais intenso, elevando as temperaturas oceânicas em até 3 graus acima da média. Uma diferença de dois ou três graus pode parecer pequena, mas é extrema para o ecossistema como um todo — aquecer os oceanos nessa medida requer uma quantidade enorme de energia, e isso, por si só, já desequilibra totalmente o ecossistema frágil, levando à perda de elementos sensíveis à temperatura, como recifes de coral, o que faz com que muitos animais marinhos morram de fome, e mais uma cascata de consequências negativas.

Apesar das previsões preocupantes, o Cemaden reitera diversas vezes ao longo do estudo que um Super El Niño é apenas uma possibilidade - por mais que seja mais acentuada - e que o evento pode, afinal, ter proporções normais:

"A NOAA afirmou, em seu relatório de 14 de maio, que há 82% de chance de um El Niño chegar entre maio e julho, e 96% de chance de se desenvolver até dezembro. No entanto, com base nas observações atuais, a agência americana previu apenas 37% de chance de que ele se enquadre na categoria mais forte, a de "muito forte", na qual as temperaturas oceânicas no Pacífico Tropical Central e Oriental estão mais de 2,0°C acima da média. O último El Niño a atingir esse limiar ocorreu em 2015/2016." Na época, de acordo com as figuras do estudo, a temperatura chegou a beirar os 3 graus acima da média, superando significativamente a barreira extrema de 2 graus.

Veja as consequências tradicionais do El Niño, que podem ser amplificadas por um evento de maior magnitude:

Secas no Norte e Nordeste

Ribeirinhos caminham com galões de água nas margens secas do Rio Madeira em Humaitá, no Amazonas, em 7 de setembro de 2024, durante seca particularmente intensa. (AFP Photo)