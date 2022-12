Acompanhe ao vivo o pronunciamento de Lula; novos ministros serão anunciados

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva marcou para a manhã desta quinta-feira um pronunciamento no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede da equipe de transição em Brasília, e a expectativa é que a maior parte dos ministros restantes do futuro governo sejam anunciados na ocasião. Na cerimônia também serão apresentados os trabalhos feitos pelos grupos de transição.

Nomes cruciais para o próximo governo já foram indicados neste mês e estão atuando na transição e nomeando secretários. É o caso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), da Justiça, Flávio Dino (PSB), da Casa Civil, Rui Costa (PT), entre outros. O anúncio do restante do gabinete, no entanto, foi adiado em meio às negociações da PEC de Transição, aprovada na quarta-feira, 21 após ficar duas semanas travada na Câmara.

Falta ainda parte significativa do primeiro escalão. É esperado que pelo menos 17 nomes sejam anunciados. Um dos nomes mais aguardados é o do ministro do Planejamento, que dividirá com a Fazenda as principais decisões econômicas - que no governo Bolsonaro couberam ao "super" Ministério da Economia, chefiado por Paulo Guedes. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, já afirmou que o Planejamento ficará, por exemplo, com a Secretaria de Orçamento Federal (SOF).

Acompanhe o anuncio de Lula ao vivo

LEIA TAMBÉM: