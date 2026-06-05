Essa ferramenta cria músicas completas a partir de uma frase — e artistas brasileiros já usam

Imagine digitar uma frase como "uma música sertaneja romântica sobre reencontros" e receber, menos de um minuto depois, uma canção completa com letra, instrumentos e voz.

Essa é a proposta do Suno, plataforma de inteligência artificial que se tornou uma das principais referências em geração de música por texto e que já vem sendo utilizada por produtores, compositores e criadores de conteúdo no Brasil.

A ferramenta cresceu rapidamente nos últimos dois anos e se tornou uma das protagonistas do debate sobre o futuro da criação musical.

O funcionamento lembra o de ferramentas como ChatGPT, mas aplicado ao universo da música. Em vez de escrever uma pergunta, o usuário descreve o que deseja ouvir. A plataforma interpreta o pedido e gera uma faixa completa, incluindo melodia, arranjo, letra e interpretação vocal.

Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.

Como criar uma música no Suno

O processo é relativamente simples:

Criar uma conta na plataforma. Inserir uma descrição do que deseja gerar. Definir gênero, tema ou estilo musical. Escolher se deseja que a letra seja criada automaticamente ou escrita pelo próprio usuário. Gerar a música e testar diferentes versões.

Quanto mais detalhado for o comando, mais próximo o resultado tende a ficar da ideia original. Pedidos como "pop brasileiro com refrão otimista sobre superação" costumam produzir resultados mais específicos do que descrições genéricas como apenas "faça uma música feliz".

De brincadeira a ferramenta de trabalho

O que começou como curiosidade tecnológica passou a chamar atenção de profissionais da área criativa. Produtores utilizam a ferramenta para testar ideias rapidamente, experimentar gêneros musicais diferentes ou criar versões preliminares antes da produção final em estúdio.

Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.

O próprio mercado musical passou a acompanhar o fenômeno de perto. O crescimento acelerado do Suno chamou a atenção de gravadoras e entidades ligadas à música, tornando a plataforma um dos principais assuntos do setor nos últimos anos.

O debate sobre direitos autorais

O sucesso da tecnologia também trouxe questionamentos importantes. Grandes gravadoras processaram empresas de geração musical por inteligência artificial, alegando uso indevido de obras protegidas durante o treinamento dos modelos.

O tema ganhou tanta relevância que, em 2025, a Warner Music anunciou um acordo com o Suno para remunerar artistas e estabelecer regras para o uso de músicas, vozes e imagens em futuras versões da plataforma.

A discussão vai além da remuneração. Críticos questionam se modelos de IA podem reproduzir características estilísticas de artistas sem autorização explícita.

Pesquisas acadêmicas e especialistas da indústria vêm debatendo até que ponto sistemas desse tipo conseguem se aproximar de assinaturas criativas já existentes.

Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.

A velocidade de evolução dessas plataformas sugere que a geração musical por IA ainda está nos primeiros capítulos. Recursos recentes já permitem maior controle sobre vozes, estilos e personalização das músicas geradas.

Se antes criar uma canção exigia conhecimentos de composição, gravação e produção musical, agora uma ideia escrita em poucas palavras pode ser suficiente para gerar uma faixa completa.

O desafio para a indústria será equilibrar inovação tecnológica, remuneração dos criadores e proteção da propriedade intelectual em um cenário que muda quase tão rápido quanto as próprias músicas geradas pelas máquinas.