Inteligência Artificial

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Essa ferramenta cria músicas completas a partir de uma frase — e artistas brasileiros já usam

Com poucos comandos de texto, plataformas de inteligência artificial conseguem gerar letra, voz, melodia e arranjos em questão de segundos

Comandos de texto simples já são suficientes para criar músicas completas em plataformas de inteligência artificial

Comandos de texto simples já são suficientes para criar músicas completas em plataformas de inteligência artificial

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de junho de 2026 às 08h07.

Imagine digitar uma frase como "uma música sertaneja romântica sobre reencontros" e receber, menos de um minuto depois, uma canção completa com letra, instrumentos e voz.

Essa é a proposta do Suno, plataforma de inteligência artificial que se tornou uma das principais referências em geração de música por texto e que já vem sendo utilizada por produtores, compositores e criadores de conteúdo no Brasil.

A ferramenta cresceu rapidamente nos últimos dois anos e se tornou uma das protagonistas do debate sobre o futuro da criação musical.

O funcionamento lembra o de ferramentas como ChatGPT, mas aplicado ao universo da música. Em vez de escrever uma pergunta, o usuário descreve o que deseja ouvir. A plataforma interpreta o pedido e gera uma faixa completa, incluindo melodia, arranjo, letra e interpretação vocal.

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Como criar uma música no Suno

O processo é relativamente simples:

  1. Criar uma conta na plataforma.
  2. Inserir uma descrição do que deseja gerar.
  3. Definir gênero, tema ou estilo musical.
  4. Escolher se deseja que a letra seja criada automaticamente ou escrita pelo próprio usuário.
  5. Gerar a música e testar diferentes versões.

Quanto mais detalhado for o comando, mais próximo o resultado tende a ficar da ideia original. Pedidos como "pop brasileiro com refrão otimista sobre superação" costumam produzir resultados mais específicos do que descrições genéricas como apenas "faça uma música feliz".

De brincadeira a ferramenta de trabalho

O que começou como curiosidade tecnológica passou a chamar atenção de profissionais da área criativa. Produtores utilizam a ferramenta para testar ideias rapidamente, experimentar gêneros musicais diferentes ou criar versões preliminares antes da produção final em estúdio.

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O próprio mercado musical passou a acompanhar o fenômeno de perto. O crescimento acelerado do Suno chamou a atenção de gravadoras e entidades ligadas à música, tornando a plataforma um dos principais assuntos do setor nos últimos anos.

O debate sobre direitos autorais

O sucesso da tecnologia também trouxe questionamentos importantes. Grandes gravadoras processaram empresas de geração musical por inteligência artificial, alegando uso indevido de obras protegidas durante o treinamento dos modelos.

O tema ganhou tanta relevância que, em 2025, a Warner Music anunciou um acordo com o Suno para remunerar artistas e estabelecer regras para o uso de músicas, vozes e imagens em futuras versões da plataforma.

A discussão vai além da remuneração. Críticos questionam se modelos de IA podem reproduzir características estilísticas de artistas sem autorização explícita.

Pesquisas acadêmicas e especialistas da indústria vêm debatendo até que ponto sistemas desse tipo conseguem se aproximar de assinaturas criativas já existentes.

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A velocidade de evolução dessas plataformas sugere que a geração musical por IA ainda está nos primeiros capítulos. Recursos recentes já permitem maior controle sobre vozes, estilos e personalização das músicas geradas.

Se antes criar uma canção exigia conhecimentos de composição, gravação e produção musical, agora uma ideia escrita em poucas palavras pode ser suficiente para gerar uma faixa completa.

O desafio para a indústria será equilibrar inovação tecnológica, remuneração dos criadores e proteção da propriedade intelectual em um cenário que muda quase tão rápido quanto as próprias músicas geradas pelas máquinas.

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