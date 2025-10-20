Ibovespa abre a semana em alta, na faixa dos 143 mil pontos; dólar cai

O Ibovespa abriu nesta segunda-feira, 20, em alta. Às 10h20, o índice registrava ganhos de 0,17%, a 143.648 pontos.

Na última sexta-feira, 17, o Ibovespa virou e fechou em alta de 0,84% aos 143.398 pontos. Na semana, o principal índice acionário da B3 fechou com avanço de 1,93%.

O dólar abriu a semana em queda. Às 10h13, caía 0,59%, cotado a R$ 5,378.

Boletim Focus

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 20.

Os analistas reduziram as projeções do IPCA de 4,72% para 4,70%. Para 2026, o índice de inflação caiu de 4,28% para 4,27%.

A projeção do PIB aumentou após três semanas estável, de 2,16% para 2,17%. Para 2026, a expectativa ficou em 1,80%.

Já a expectativa da Selic se manteve estável para 2025 e 2026. A projeção do mercado para o câmbio se manteve em 2025, 2026, 2027 e 2028.

No radar hoje

A semana começa com uma agenda carregada no Brasil nesta segunda-feira, 20. Às 10h30, o BC realiza dois leilões de linha de até US$ 1 bilhão no total, enquanto às 15h a Secex publica o balanço comercial semanal.

Mais tarde, às 15h30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lança um programa para reforma de casas populares.

O crescimento da economia da China desacelerou no terceiro trimestre, com alta de 4,8% na comparação anual — o ritmo mais lento em um ano. A desaceleração ocorre em meio à guerra comercial com os Estados Unidos e à crise prolongada do setor imobiliário, que pressiona o consumo doméstico.

No setor corporativo, a Kering, controladora da Gucci, anunciou no domingo a venda de sua divisão de beleza para a L'Oréal por US$ 4,6 bilhões. O negócio inclui a marca de fragrâncias Creed e licenças exclusivas de 50 anos para os produtos de beleza das grifes Gucci, Balenciaga e Bottega Veneta

Nos Estados Unidos, a Apple opera em alta no pré-mercado, impulsionada pelas fortes vendas da nova linha iPhone 17, que superaram em 14% o desempenho da geração anterior nos primeiros dez dias de mercado nos EUA e na China, segundo a Counterpoint Research.

A manhã também é marcada por uma falha em larga escala nos sistemas da Amazon Web Services (AWS), que derrubou ou causou lentidão em plataformas como Roblox, Perplexity, Snapchat, Fortnite, Airtable, Canva, Mercado Livre, Hotmart, iFood e Alexa. A empresa disse que já resolveu o problema.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas encerraram a sessão desta segunda-feira, 20, em alta, reagindo aos dados do PIB da China, que cresceram 4,8% no terceiro trimestre. O Nikkei 225, do Japão, avançou 3,47%, impulsionado também pelo anúncio de uma coalizão política no país. O Kospi, da Coreia do Sul, subiu 1,76%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, ganhou 2,42%. No mercado chinês, o CSI 300 encerrou com alta de 0,53%, e o índice australiano S&P/ASX 200 teve valorização de 0,41%.

Na Europa, os índices operam no campo positivo nesta manhã. Por volta das 10h12 (horário de Brasília), o Stoxx 600 subia 0,74%, o DAX da Alemanha avançava 1,47%, o FTSE 100 do Reino Unido ganhava 0,37% e o CAC 40 da França subia 0,14%. As ações da Kering disparavam 4,64% após o anúncio da venda da divisão de beleza para a L'Oréal, impulsionando o setor de consumo.

Nos Estados Unidos, os índices futuros também abrem a semana em alta. Por volta das 10h12, os contratos do Dow Jones subiam 0,38%, os do S&P 500 avançavam 0,50% e os do Nasdaq 100 ganhavam 0,62%. A semana será marcada por balanços de grandes empresas, incluindo Netflix, Coca-Cola, Tesla e Intel.