Dólar fecha em queda pela quarta sessão seguida, a R$ 5,37

O dólar à vista fechou a sessão desta segunda-feira, 20, em baixa de 0,63%, a R$ 5,371. A desvalorização da moeda americana é reflexo da diminuição da temperatura do conflito comercial entre China e Estados Unidos.

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse hoje que espera chegar a um acordo comercial justo com o presidente chinês, Xi Jinping, mas deixou em aberto a possibilidade de vir a taxar em 155% as importações chinesas. O republicano também afirmou que planeja acelerar a entrega de submarinos nucleares para a Austrália, sinalizando uma disposição para aliviar as tensões com Pequim e um impulso para fortalecer os laços de defesa com o aliado no Indo-Pacífico.

A possiblidade de um encontro entre Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também trouxe alívio ao mercado hoje e ajudou na desvalorização do dólar, segundo operadores. Os líderes devem se reunir no próximo domingo, 26, na Malásia, de acordo com informações da CNN.

O encontro vem sendo articulado há semanas por integrantes dos governos do Brasil e dos Estados Unidos, desde que os dois chefes de Estado se encontraram brevemente durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

"O possível encontro entre Lula e Trump tem acalmado os ânimos, assim como um Boletim Focus que trouxe projeção de queda para a inflação, cenário que faz o real valorizar perante o dólar", disse Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimentos.

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, segundo Boletim Focus divulgado hoje mais cedo. Os analistas reduziram as projeções do IPCA de 4,72% para 4,70%.

Com a melhora de hoje, a moeda americana fecha pela quarta vez em queda, desde quarta-feira, 15. Até então, a moeda vinha em alta diante do mau humor observado no dia 10 de outubro, diante da iminência de uma escalada nas tensões comerciais entre China e Estados Unidos e ante o mau humor local com risco de crédito de empresas brasileiras.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.