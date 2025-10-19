Kering, dona da Gucci, vende divisão de beleza para a L'Oréal por US$ 4,6 bilhões

A Kering, controladora da Gucci, anunciou neste domingo, 19, a venda de sua divisão de beleza para a L'Oréal, por 4 bilhões de euros (US$ 4,66 bilhões). O valor será pago integralmente em dinheiro no fechamento da operação, previsto para o primeiro semestre de 2026. Além disso, a L'Oréal pagará royalties à Kering pelo uso das marcas licenciadas

A operação representa um passo decisivo para reduzir a dívida líquida da Kering, que somava 9,5 bilhões de euros em junho, além de outros 6 bilhões de euros em passivos de arrendamentos de longo prazo — fator que vinha preocupando investidores.

A transação inclui a venda da marca de fragrâncias Creed e o licenciamento exclusivo por 50 anos para produtos de beleza das grifes Gucci, Balenciaga e Bottega Veneta. A licença da Gucci, hoje sob a Coty, será transferida quando o contrato atual expirar, estimado para 2028.

A decisão foi tomada menos de dois meses após Luca de Meo assumir o comando da companhia, desfazendo uma das maiores mudanças estratégicas promovidas por seu antecessor, François-Henri Pinault — herdeiro da família controladora do grupo.

A Kering havia criado sua divisão de beleza em 2023 ao adquirir a Creed por 3,5 bilhões de euros. O movimento buscava diversificar receitas e reduzir a dependência da Gucci, responsável pela maior parte dos lucros da empresa.

No entanto, a aposta não deu retorno. A nova unidade registrou prejuízo operacional de 60 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, e a empresa também não conseguiu reverter a desaceleração nas vendas da Gucci — especialmente afetada pela queda na demanda no mercado chinês.

Em nota divulgada, Luca de Meo, CEO da Kering, afirmou que a a aliança estratégica marca um passo decisivo para o grupo. "Ao unir forças com a líder mundial em beleza, aceleraremos o desenvolvimento das categorias de fragrância e cosméticos de nossas grandes marcas. Ao mesmo tempo, avançaremos para novas fronteiras no bem-estar de luxo.”

Nicolas Hieronimus, CEO da L'Oréal, disse estar entusiasmado em formar esta aliança estratégica "com um dos grupos de luxo mais prestigiados e visionários do mundo. Essa parceria reforça nossa posição como a empresa número 1 em beleza de luxo e amplia nossa atuação em segmentos dinâmicos como o de fragrâncias de nicho. Gucci, Bottega Veneta e Balenciaga têm enorme potencial de crescimento.”