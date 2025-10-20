iPhone 17 impulsiona maior crescimento da Apple desde a pandemia e lidera nova fase do mercado

Nem mesmo as tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, parecem ter diminuído a animação dos consumidores em relação à nova família de iPhones da Apple. Às 6h51, no horário de Brasília, as ações da empresa operavam em alta de 0,36% no pré-mercado.

O iPhone 17 superou em 14% as vendas da geração anterior nos primeiros 10 dias de mercado nos EUA e na China, segundo dados da Counterpoint Research, o que marca o início de um novo ciclo de crescimento para a companhia.

Com o maior redesenho em anos, melhorias em desempenho, câmeras e bateria, a linha conquistou consumidores que ainda usavam modelos comprados na pandemia. O entusiasmo ocorre apesar das incertezas sobre inteligência artificial e pressões regulatórias sobre a Apple, que pressionavam o desempenho da companhia nos últimos meses.

A empresa espera uma recuperação nas receitas de smartphones, com alta de 4% neste ano fiscal, atingindo US$ 209,3 bilhões, segundo dados da Visible Alpha. A expectativa é de novo avanço em 2026, chegando a US$ 218,9 bilhões.

Modelo base lidera vendas

O principal motor desse crescimento tem sido o modelo de entrada. Na China, as vendas do iPhone 17 básico praticamente dobraram em comparação com o modelo equivalente do ano passado, segundo a Counterpoint Research.

Entre os atrativos estão a introdução do novo chip A19, display aprimorado, maior capacidade de armazenamento e uma câmera frontal mais avançada — tudo isso com o mesmo preço do iPhone 16.

Nos EUA, iPhone 17 Pro Max domina

Enquanto isso, nos Estados Unidos, o modelo Pro Max tem se destacado entre os consumidores que buscam alto desempenho. O dispositivo traz o conjunto de câmeras mais avançado da marca, novo sistema de resfriamento e design redesenhado.

Operadoras americanas têm ampliado os subsídios para o Pro Max em até US$ 100, apostando em contratos de longo prazo com os usuários. A estratégia mira maior retorno com serviços mensais vinculados a planos de 24 a 36 meses.

Apple aumenta produção e aposta em ciclo de atualização

Com a alta demanda, a Apple revisou a produção inicial da linha iPhone 17 de 88 para 94 milhões de unidades até o início de 2026, segundo análise da Mizuho Securities. A única exceção é o modelo iPhone Air, que terá 1 milhão de unidades a menos, após vendas abaixo do esperado no Ocidente.

Apesar disso, o Air esgotou rapidamente na China e já está disponível para pré-venda no país, com suporte a eSIM e preço inicial de 7.999 yuan.

Mercado aposta em novo ciclo e iPhone dobrável até o fim da década

Mesmo com as vendas totais em unidades permanecendo estáveis em torno de 235 milhões até 2026, analistas projetam crescimento para 240 milhões de iPhones em 2027, chegando a 260 milhões até o fim da década.

Rumores de mercado indicam que a Apple prepara o lançamento de um iPhone dobrável já no próximo ano. Paralelamente, a empresa avança com o novo Vision Pro com chip M5, e pressiona por mudanças tributárias na Índia para fortalecer sua cadeia produtiva.

Apesar de alertas de analistas como o Jefferies, que apontam para expectativas infladas, a Apple manteve os preços dos novos modelos mesmo sob risco de tarifas. A marca reforça sua posição como um dos pilares do setor de tecnologia global — e o iPhone 17 mostra que, mesmo em um ambiente desafiador, a empresa ainda dita o ritmo do mercado.