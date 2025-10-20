Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 20.

Boletim Focus hoje

IPCA

A projeção do IPCA para 2025 reduziu de 4,72% para 4,70%. Para 2026, o índice caiu de 4,28% para 4,27%.

Em 2027, a expectativa reduziu de 3,90% para 3,83%, enquanto para 2028 a projeção caiu de 3,68% para 3,60.

PIB

A expectativa do PIB para 2025 subiu após três semanas de estabilidade, de 2,16% para 2,17%. Para 2026, a expectativa ficou estável em 1,80%.

A estimativa de 2027 caiu de 1,83% para 1,82%, enquanto para 2028 permaneceu em 2,00%.

Selic

A previsão da Selic para este ano permaneceu em 15%. Para 2026, a projeção se manteve em 12,25%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram a expectativa do dólar para 2025 em US$ 5,45. A projeção da moeda para 2026 ficou estável em US$ 5,50. Para 2027, a expectativa permaneceu em US$ 5,51, enquanto para 2028, a projeção se manteve em US$ 5,56.