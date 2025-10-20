Repórter
Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 20.
Os analistas reduziram as projeções do IPCA de 4,72% para 4,70%.
Para 2026, o índice de inflação caiu de 4,28% para 4,27%.
A projeção do PIB aumentou após três semanas estável, de 2,16% para 2,17%. Para 2026, a expectativa ficou em 1,80%
Já a expectativa da Selic se manteve estável para 2025, 2026.
A projeção do mercado para o câmbio se manteve em 2025, 2026, 2027 e 2028.
