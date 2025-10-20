AWS tem instabilidades nesta segunda-feira, 20, e afeta sites como Mercado Livre, Amazon e Canva

A Amazon Web Services (AWS) enfrenta uma interrupção em larga escala nesta segunda-feira, 20, o que afeta o funcionamento de diversas plataformas digitais ao redor do mundo, como a própria Amazon, o Roblox, Perplexity, entre outros.

O problema teve início nas primeiras horas da manhã, com registro de falhas especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. A Amazon confirmou instabilidade e aumento nas taxas de erro em múltiplos serviços de sua infraestrutura de nuvem, segundo a Bloomberg.

Relatos de usuários começaram a surgir por volta das 3h30, no horário de Brasília, com milhares de notificações em sites de monitoramento como o Down Detector.

Entre os serviços afetados estão a assistente virtual Alexa, que deixou de responder comandos de voz e rotinas programadas, e plataformas populares como Snapchat, Fortnite, Airtable, Canva e o aplicativo da rede McDonald’s. Por aqui, sites e apps como Mercado Livre, Wellhub (antigo Gympass), Hotmart, Canva e iFood também tinham alta nas reclamações por volta das 5h44.

A empresa de inteligência artificial Perplexity também relatou instabilidade e associou diretamente o problema à falha da AWS. “Estamos trabalhando para resolver a situação”, informou o CEO da companhia, Aravind Srinivas.

Histórico de instabilidades

Essa não é a primeira vez que uma falha na região US-EAST-1 da AWS provoca efeitos em cascata. Situações semelhantes ocorreram em 2023, 2021 e 2020, deixando diversos sites e aplicativos fora do ar por horas.

Até o momento, a causa exata da pane de segunda não foi divulgada, nem há previsão oficial para a normalização dos serviços.

O que é a AWS?