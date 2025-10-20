AWS diz ter corrigido falha que causou instabilidade global nos serviços de nuvem

A Amazon Web Services (AWS) informou na manhã desta segunda-feira, 20, que corrigiu a falha que causou instabilidade global em seus serviços, afetando clientes de diversos setores, como a varejista Mercado Livre, a plataforma de inteligência artificial Perplexity e a ferramenta de design Canva.

A companhia afirmou ter solucionado um problema em um gateway regional na Costa Leste dos Estados Unidos, mas alertou que parte dos usuários ainda pode enfrentar respostas mais lentas ou taxas de erro elevadas durante a estabilização.

"O problema de DNS subjacente foi totalmente mitigado, e a maioria das operações dos serviços da AWS já está funcionando normalmente. Algumas solicitações podem ser limitadas temporariamente enquanto trabalhamos para a resolução completa", lê-se no AWS Health Dashboard.

Instabilidade nos serviços

O problema teve início nas primeiras horas da manhã, com registro de falhas especialmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. A Amazon confirmou instabilidade e aumento nas taxas de erro em múltiplos serviços de sua infraestrutura de nuvem, segundo a Bloomberg.

Relatos de usuários começaram a surgir por volta das 3h30, no horário de Brasília, com milhares de notificações em sites de monitoramento como o Down Detector.

Entre os serviços afetados estão a assistente virtual Alexa, que deixou de responder comandos de voz e rotinas programadas, e plataformas populares como Snapchat, Fortnite, Airtable, Canva e o aplicativo da rede McDonald’s. Por aqui, sites e apps como Mercado Livre, Wellhub (antigo Gympass), Hotmart, Canva e iFood também tinham alta nas reclamações por volta das 5h44.

A empresa de inteligência artificial Perplexity também relatou instabilidade e associou diretamente o problema à falha da AWS. “Estamos trabalhando para resolver a situação”, informou o CEO da companhia, Aravind Srinivas.