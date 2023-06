Ibovespa hoje: bolsa recua e dólar devolve perdas em dia de arcabouço fiscal no Senado

Queda de juros na China e rumores sobre treinamento militar do gigante asiático em Cuba permeiam o noticiário internacional. Porém, as atenções do mercado brasileiro seguem voltadas para o andamento do arcabouço fiscal no Senado.

O texto é debatido na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) da Casa nesta terça. A expectativa é de que o projeto passe por alterações no Senado. A expectativa é de que a votação do arcabouço fiscal no plenário do Senado fique para entre amanhã e a próxima semana, após ser analisado pelo CAE.

Por aqui, investidores também seguem à espera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) desta quarta-feira, 20. A expectativa é de que o Copom mantenha a Selic em 13,75%, mas altere o comunicado, passando a sinalizar a possibilidade de corte de juros nas próximas reuniões.

Dados mais baixos que o esperado para a inflação brasileira têm favorecido tal perspectiva. Nesta terça, foi a vez do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) surpreender positivamente, com queda de 1,78% em 2ª prévia de junho, ante queda de 1,50% no mesmo período de maio.

"São esses dados que vão fortalecendo a possibilidade de termos um ciclo de corte de juros rápido e intenso", disse Jerson Zanlorenzi, head da mesa de ações e derivativos, em call com investidores.

Maiores altas do Ibovespa

JBS (JBSS3): + 2,32%

BTG Pactual (BPAC11): + 1,87%

Marfrig (MRFG3): + 1,69%

Maiores quedas do Ibovespa