Morgan Stanley alerta para ‘despertar doloroso’ na bolsa dos EUA

Um dos estrategistas mais cautelosos de Wall Street não está convencido sobre a tendência de ganhos do mercado acionário, dizendo que investidores podem enfrentar “um despertar doloroso”.

Michael Wilson, do Morgan Stanley, cujo cenário de perdas para o mercado em 2023 ainda não se concretizou, disse que o menor apoio fiscal, liquidez mais baixa e queda da inflação vão pesar no rali das ações dos EUA na segunda metade do ano.

Ele também está preocupado com o fato de os preços das ações estarem “esticados” ao máximo em um desempenho estreito impulsionado pelo excesso de liquidez dos resgates em março para cobrir depósitos no setor bancário.

“Dada a nossa visão fundamental sobre o crescimento, achamos difícil embarcar na empolgação atual”, escreveu Wilson em nota na terça-feira. “Se o crescimento do segundo semestre voltar a se acelerar conforme o esperado, a narrativa altista usada para apoiar os preços das ações será comprovadamente correta. Caso contrário, muitos investidores podem ter um despertar doloroso, devido ao grande alcance para o risco que estamos vendo.”

De acordo com os estrategistas do Citigroup liderados por Chris Montagu, o posicionamento nos futuros de ações dos EUA é o mais otimista desde 2010. Para eles, a questão-chave agora é se esse “momentum” pode continuar ou se as rodadas de realização de lucros e hedge desacelerarão o mercado nas próximas semanas.

Rali em NY

As bolsas dos EUA mostram forte rali este ano, puxadas principalmente por um grupo restrito de grandes empresas de tecnologia com apostas de que o “boom” da inteligência artificial vai aumentar os lucros. Apesar da forte recuperação, o chamado momentum MACD – que mostra a relação entre duas médias móveis do preço de um ativo – é atualmente positivo tanto para o S&P 500 quanto para o Nasdaq 100, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Wilson admite que a visão de sua equipe esteve “tão errada” sobre o S&P 500 este ano que agora está analisando se seu modelo de ganho está equivocado. No entanto, decidiram manter suas previsões. O Morgan Stanley espera que a desaceleração da inflação tenha um impacto negativo direto no crescimento das receitas das empresas, o que não está refletido nas projeções de consenso.

De acordo com Wilson, a divulgação dos preços ao produtor abaixo do esperado na semana passada prenuncia uma queda acentuada na expansão da receita nos próximos quatro meses. Isso “implicaria que nossa previsão de lucros bem abaixo está correta, já que a alavancagem operacional negativa faz o trabalho pesado”.

As principais apostas relativas dos estrategistas incluem posições compradas em produtos básicos de consumo em vez de discricionários, em defensivos em vez de cíclicos, em assistência média em vez de tecnologia e em empresas com alta eficiência operacional em vez de companhias com baixa eficiência. O Morgan Stanley também recomenda evitar empresas com alta alavancagem financeira, pois as taxas de juros permanecerão elevadas.