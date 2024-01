Ibovespa agora: bolsa abre em queda e acompanha índices internacionais

O Ibovespa desta quarta-feira, 17, abre em queda. Em dia de agenda cheia, a bolsa brasileira acompanha os principais índices internacionais e se mantém no polo negativo. O pregão de hoje promete ser agitado pela repercussão do PIB da China, novos dados e o Livro Bege dos Estados Unidos e números das vendas do varejo brasileira.

Durante a noite da véspera, a China divulgou o seu Produto Interno Bruto (PIB) de 2023. O resultado em linha com o adiantado pelo primeiro-ministro chinês, Li Qiang, em 5,2%, mas um pouco abaixo das estimativas do mercado que apontavam para 5,3%. Vale lembrar que, desconsiderando a pandemia, esse é o menor crescimento anual do país em cerca de 30 anos. No trimestre, o crescimento foi de 1%. Contudo, a surpresa negativa ficou com as vendas do varejo, que tiveram alta de 7,4% em dezembro ante projeção de 8%. A taxa de desemprego subiu de 5% para 5,1%.

Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX, comenta que, junto a esses dados, os preços dos imóveis na China tiveram a maior queda em nove anos. “Esses fatos são o suficiente para que haja uma aversão aos ativos de risco, que é onde entra o real e mercados emergentes como o Brasil.”

Ibovespa agora

IBOV: -0,24%, aos 128.980 pontos.

E por falar em vendas do varejo, o Ibovespa desta quarta-feira também será marcado pelos dados do Brasil e dos EUA. Por aqui, o IBGE informou que as vendas do comércio varejista subiram 0,1% em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal. Na comparação com novembro de 2022, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 2,2% em novembro de 2023.

Nos EUA, os números serão divulgados ao longo da manhã, junto também com os dados da produção industrial. Mas é durante à tarde que os ânimos dos investidores estarão ainda mais agitados: o Livro Bege será divulgado e trará o panorama da economia americana. Junto a isso, alguns dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central americano) discursarão.

Por fim, o mercado segue monitorando as negociações em torno de um acordo sobre a reoneração da folha de pagamentos em Brasília. Nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vão se reunir para debater o assunto. Está previsto um encontro entre o ministro e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, amanhã, 18.

Maiores altas do Ibovespa

Locaweb (LWSA3) : +3,81%

: +3,81% Hypera (HYPER3) : +1,60%

: +1,60% MRV (MRVE3): +1,16%

Maiores quedas do Ibovespa

Rumo (RAIL3): -2,24%

-2,24% CVC (CVCB3): -2,13%

-2,13% Prio (PRIO3): -2,03%

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta quarta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,05%%, a R$ 4,9283. Na terça-feira, o dólar fechou em alta de 1,22%, cotado a R$ 4,925.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

Com informações do Estadão Conteúdo