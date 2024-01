Petróleo derruba ações da 3R (RRRP3), Prio (PRIO3) e Petrobras (PETR4) no Ibovespa; veja cotações

As ações da 3R (RRRP3) estão na lanterna do Ibovespa desta quarta-feira, 17, junto com os seus pares de setor. Isso porque o pregão de hoje é marcado pela queda do petróleo no mercado internacional, que tem feito o barril Brent, referência global da commodity, e o WTI, referência para o mercado americano, caíram quase 1%.

A seguir, confira as cotações das petroleiras no pregão de hoje:

3R Petroleum (RRRP3): -3,98%

-3,98% Prio (PRIO3): -3,20%

-3,20% Petrobras PN (PETR4): -0,45%

-0,45% Petrobras ON (PETR3): -0,96%

-0,96% PetroReconcavo (RECV3): -1,06%

Petróleo caindo no mercado internacional

Dois fatores estão impactando a cotação do petróleo nesta quarta-feira, sendo eles: o dólar e o Mar Vermelho.

Na véspera, o diretor do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Christopher Waller, deu declarações que desanimaram os investidores sobre o ciclo de queda de juros nos Estados Unidos. O fato fez o dólar subir ontem e seguir em alta hoje, pressionando a commodity para baixo.

Junto a isso, as tensões no Mar Vermelho parecem estar longe de chegar ao fim. Na última terça, o Dow Jones Newswire informou que a Shell suspendeu por tempo indeterminado o transporte de produtos por lá, em meio aos ataques dos houthis a embarcações comerciais na região. Já o assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmou que seu país continua a "se reservar o direito de adotar mais ações" contra os rebeldes.

"A escalada mais recente das tensões no Oriente Médio não provocou um salto nos preços. Achamos que isso se deve ao fato de que, até agora, a produção de petróleo não foi afetada", comentou a Capital Economics em relatório. "Além disso, suspeitamos que isso também reflete preocupações com uma demanda fraca, forte crescimento de oferta em outros lugares e uma visão do mercado de que um conflito mais amplo é improvável."

Com informações do Estadão Conteúdo