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EUA ameaçam retirar vistos de quem manipular eleições na Colômbia

De la Espriella, que obteve 44% dos votos no primeiro turno, concorrerá no segundo turno contra o esquerdista Iván Cepeda, que obteve 41%

Eleições: Colômbia começa 2º turno com esquerda no ataque e direita com apoio de Trump (Foto/Getty Images)

Eleições: Colômbia começa 2º turno com esquerda no ataque e direita com apoio de Trump (Foto/Getty Images)

EFE
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Agência de Notícias

Publicado em 4 de junho de 2026 às 19h08.

O governo dos Estados Unidos ameaçou nesta quinta-feira, 4, retirar vistos e proibir a entrada no país de quem tentar manipular o segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia do próximo dia 21.

"Aqueles tentados a minar ou manipular o processo democrático — seja COMPRANDO VOTOS ou de outra maneira — estão advertidos de que estão colocando em risco seus vistos e os de suas famílias", escreveu o vice-secretário de Estado, Christopher Landau, em redes sociais.

Landau advertiu que o governo do presidente Donald Trump está "monitorando de perto a situação na costa caribenha e em outras partes" com o objetivo de "salvaguardar a inteligência das próximas eleições da Colômbia".

O subsecretário assim se pronunciou depois de Trump respaldar publicamente o candidato ultradireitista Abelardo de la Espriella e de o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmar no Congresso que os EUA vão garantir que as eleições colombianas sejam "livres e justas".

Landau escreveu que os EUA estão "comprometidos com a proteção da democracia na Colômbia" e que, como Rubio disse em outras ocasiões, "um visto dos EUA é um privilégio, não um direito", e por tanto pode ser revogado.

De la Espriella, que obteve 44% dos votos no primeiro turno, concorrerá no segundo turno contra o esquerdista Iván Cepeda, que obteve 41%.

O presidente colombiano, Gustavo Petro, da mesma coalizão política de Cepeda, alegou supostas irregularidades na pré-contagem dos votos do primeiro turno, enquanto De la Espriella acusou o mandatário de realizar "a maior compra de votos na história da Colômbia" usando dinheiro público.

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