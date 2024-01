VALE3, CSNA3, GGBR4, USIM5 e mais: mineradoras e siderúrgicas caem em bloco no Ibovespa hoje

O Ibovespa desta quarta-feira, 17, é de queda para companhias dos setores de mineração, siderurgia e metalurgia. Com a queda do minério de ferro no mercado internacional, companhias como Vale (VALE3), CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4), Usiminas (USIM5), entre outras, caem em bloco no pregão de hoje.

Por volta das 15h, as cotações das companhias desses setores eram as seguintes:

Vale (VALE3): -1,76%

-1,76% CSN (CSNA3): -2,79%

-2,79% CSN Mineração (CMIN3): -1,91%

-1,91% Gerdau (GGBR4): -0,44%

-0,44% Metalúrgica Gerdau (GOAU4): -0,92%

-0,92% Usiminas (USIM5): -0,36%

-0,36% Usiminas (USIM3): -1,62%

Minério de ferro afunda com dados da China

E o motivo que tem levado as ações caírem vem da China. Na esteira de dados que mostraram uma queda da produção de aço chinesa no mês passado — sinal de demanda fraca — o minério de ferro voltou a cair.

Na noite de ontem, foram publicados dados que mostraram que a produção de aço chinesa teve uma queda de 15% em dezembro na comparação anual. Além disso, a produção do ano passado não cresceu em relação a 2022. As incertezas com o país também foram impulsionadas pela maior queda dos preços dos imóveis em nove anos — que está diretamente ligado ao setor de construção, que tem forte demanda por aço.

Na bolsa de Dalian, na China, a matéria-prima caiu 0,75%, a 926 iuanes a tonelada (aproximadamente US$ 129,89). Além disso, os futuros chegaram a cair 3,1% em Singapura, para US$ 125,30 a tonelada. Em meio a contínuas quedas, o minério tem sido negociado cerca de 12% abaixo do pico do início de janeiro.

“Os dados mostram que os compradores de imóveis evitam as vendas antecipadas das incorporadoras, com medo que as construções não sejam terminadas”, diz Kristy Hung, analista sênior da Bloomberg Intelligence.

Confira as últimas notícias de Invest:

Com informações da Bloomberg