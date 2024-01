Ibovespa vermelho: entenda por que quase todas as ações da bolsa caem no pregão desta terça-feira

Seja empresas varejistas, de commodities ou até bancos: quase as ações listadas no Ibovespa operam no campo negativo nesta terça-feira, 16. Por volta das 15h35, as maiores quedas na bolsa eram lideradas pela Raízen (RAIZ4), Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4), com perdas superiores a 5%, mas nenhum papel listado avançava. Apenas a Vivo (VIVT3) não caia, com papéis estáveis (0%). E o motivo? Os investidores estão cautelosos com a menor expectativa de corte de juros.

Essa aversão ao risco mundial que tem marcado o mês de janeiro vem na contramão do otimismo que tomou os mercados no último mês de 2023. Na ocasião, quando houve a última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), o presidente da instituição, Jerome Powell, sinalizou que os membros do comitê poderiam iniciar as discussões sobre o primeiro corte. A postura fez com que investidores passassem a apostar que o início do ciclo de queda ocorreria já em março.

Apesar disso, como aponta Luis Novaes, analista da Terra Investimentos, nas semanas seguintes, diversos dirigentes de bancos centrais e economistas demonstraram uma certa desconfiança sobre essa tese, sobretudo devido à ausência de dados que confirmassem a convergência da inflação com a meta. “Nesse momento, vemos que uma parcela do mercado já passa a revisar suas expectativas para o primeiro corte de juros e o sentimento de cautela em relação aos ativos de risco se tornou predominante novamente”, diz.

Fed e BCE: muito cedo para o corte de juros?

Nesta terça-feira, o diretor do Fed, Christopher Waller, durante evento da Brookings Institution, afirmou que o progresso atual da economia americana é compatível com a visão de três cortes até o fim do ano. Porém, ele alertou que o momento e intensidade vão depender dos dados futuros. "Ainda preciso de mais dados para ter certeza sobre uma queda sustentada da inflação, que não tenha repiques ou resistência excessiva", disse Waller.

O discurso, menos otimista do que os investidores gostariam, embrenhou-se no sentimento de cautela que já estava instalado por conta de declarações do integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE) e também presidente do BC da França, François Villeroy de Galhau. Também hoje, mas durante painel do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, ele afirmou que os cortes de juros na zona do euro devem acontecer de maneira mais cautelosa e devagar do que é esperado pelo mercado.

Com a divergência entre as expectativas de cortes próximos e as declarações mais cautelosas dos banqueiros, o caminho adotado pelos investidores — sobretudo no pregão de hoje — é de evitar os ativos de risco. “Principalmente em países emergentes como o Brasil, que é considerado beta no mercado global”, diz Renato Nobile, analista da Buena Vista Capital. Segundo ele, o porto-seguro desses investidores é o dólar, as treasuries e as 'ações de alta qualidade' no mercado americano.

Aversão aos ativos de risco e a busca pela segurança

Diante desse cenário, o Ibovespa hoje cai 1,75% aos 129.268 pontos. Enquanto isso, as bolsas europeias fecharam no vermelho, enquanto os índices de Nova York também recuam. Por outro lado, o índice DXY sobe 0,97% e o dólar avança 1,33%.

