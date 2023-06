Bolsa agora: Ibovespa opera em queda de olho em Brasília e exterior fraco, dólar sobe

O Ibovespa, principal índice da Bolsa, abriu em queda nesta sexta-feira, depois de dias alta. O índice vai na contramão do mercado externo, mais otimista. Por aqui, os investidores estão de olho na semana que vem, quando o Copom se reúne para apontar se haverá novos rumos para a taxa básica de juros.

Tudo indica, no entanto, que o dia será de volatilidade. As ações da Vale (VALE3) recuavam e os papéis da Petrobras (PETR3/PETR4) passaram de queda para leve alta em questão de minutos.

Hoje, a petroleira paga a segunda parcela dos dividendos complementares referentes aos resultados do quarto trimestre de 2022, um montante aproximadamente R$ 12,1 bilhões. O valor por ação será corrigido pela taxa Selic no período entre 31 de dezembro 2022 e 16 de junho de 2023. Considerando a correção dos juros, o valor a ser pago por ação será de R$ 0,93. Vale lembrar que sobre o montante atualizado, incide imposto de renda à alíquota de 22,5%.

Ibovespa:

IBOV: -0,46%, a 118.671 pontos

-0,46%, a 118.671 pontos Dólar comercial: +0,73%, para R$4,839

IBC-Br

Após o forte crescimento no primeiro trimestre, a economia brasileira inaugurou o segundo quarto do ano também em terreno positivo, conforme o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br). O indicador subiu 0,56% em abril, na série livre de efeitos sazonais. Em março, a queda havia sido de 0,14%, segundo atualização.

Localiza fará follow on de R$ 4,5 bi

A retomada da Bolsa brasileira está reabrindo a janela de ofertas subsequentes de ações. Além de Oncoclínicas e CVC que anunciaram sábado e quinta-feira, respectivamente, operações de follow-on, hoje a Localiza (RENT3) anunciou que vai emitir 60.024.010 ações, uma emissão capaz de captar algo na casa de R$ 4,5 bilhões, se for acrescida de pouco mais de 7 milhões de ações adicionais e considerando o valor de R$ 66,64 do último pregão.

RENT3: -1,93%

Maiores altas

CVCB3: +3,99%

Maiores perdas

A expectativa do mercado quanto à Selic está pressionando hoje os papéis do varejo, que lideram as perdas na primeira hora de pregão.

Via (VIIA3): -3,38%

-3,38% Assaí (ASAI3): -2,68%

-2,68% Arezzo (ARZZ3): -2,32%

