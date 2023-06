Boletim Focus em semana de Copom, arcabouço no Senado, feriado nos EUA e o que mais move o mercado

As bolsas europeias caem na manhã desta segunda-feira, 19, com investidores pessimistas sobre as perspectivas econômicas para o continente. A queda é puxada pelas empresas de construção e de produtos químicos. As ações de petróleo e gás também caem 0,66% nesta manhã.

O mercado dos Estados Unidos estará fechado hoje devido ao feriado de 19 de junho. Na sexta-feira, os três principais índices terminaram o dia em baixa, após uma forte alta no início da semana. O Federal Reserve (Fed, banco central americano) manteve as taxas de juros inalteradas após a reunião da semana passada, quebrando uma sequência de 10 aumentos consecutivos.

Na Ásia, após registrar a maior alta em 10 semanas, a bolsa japonesa fechou em queda de 1%. A bolsa de Xangai caiu quase 1%. Empresas de tecnologia asiáticas recuaram nesta manhã, com destaque negativo para Alibaba e Baidu. O mercado asiático aguarda a decisão sobre a taxa básica de juros na China.

Desempenho das bolsas às 7h (de Brasília) :

Dow Jones futuro (Nova York): Fechado

S&P 500 futuro (Nova York): Fechado

Nasdaq futuro (Nova York): Fechado

FTSE 100 (Londres): - 0,32%

DAX (Frankfurt): - 0,50%

CAC 40 (Paris): - 0,41%

Hang Seng (Hong Kong)*: - 0,54%

Boletim Focus em semana de Copom

As novas estimativas para a economia brasileira serão divulgadas nesta segunda-feira, 19, no Boletim Focus do Banco Central. Nas últimas quatro semanas, os economistas consultados reduziram a expectativa para a inflação de 2023. É esperado para hoje melhores expectativas para a inflação e juros. Os dados irão pressionar o Banco Central em semana de decisão de política monetária.

Segundo analistas, o Copom deve manter a Selic em 13,75% na quarta-feira, mas é esperado que adote um tom mais brando, com expectativa de reduções, frente à queda da inflação, recuo do dólar e melhora da perspectiva da S&P para o Brasil. A expectativa do mercado é que o comunicado retire a expressão de que o Banco Central “não hesitará” em subir os juros se necessário.

Arcabouço Fiscal no Senado O mercado deve ficar atento às movimentações em Brasília em relação ao novo arcabouço fiscal. Na próxima terça-feira, o texto deve ser analisado pelo Senado. Primeiro, o texto passará pelo crivo da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Depois, deve seguir para votação em plenário no mesmo dia, segundo o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). "Esperamos que na próxima semana, na terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos possa ser apreciado o projeto. Apreciado na Comissão, vamos levar diretamente ao plenário. É muito importante que o Senado aprove rapidamente o arcabouço fiscal", informou Pacheco durante a semana. Na CAE, o relator do arcabouço fiscal, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que o parecer elaborado pela sua equipe vai retirar o Fundeb e o Fundo Constitucional do Distrito Federal da limitação de gastos. Com isso, se o relatório for alterado, o texto voltará para a Câmara. Quando foi enviada pelo governo ao Legislativo, a proposta não considerava no limite de despesas tanto o Fundeb quanto o Fundo do DF.

Goldman Sachs diminui projeção de PIB da China

Na terça-feira, o Banco Popular da China deve divulgar a decisão sobre a taxa básica de juros do país. Na última semana, o BC chinês reduziu a taxa de seus empréstimos de um ano. A medida busca impulsionar a economia chinesa, em meio a sinais de enfraquecimento do mercado imobiliário do país e desemprego recorde entre os jovens.

Apesar do trabalho chinês para implementar políticas para aumentar o consumo, o Goldman Sachs reduzir sua previsão do PIB da China de 6% para 5,4% neste ano. Os analistas do banco avaliam que o espaço para estímulos no país é limitado e será "direcionado e moderado".

Bolsa

O Ibovespa fechou em baixa nesta sexta-feira, 16, acompanhando a piora externa. Na semana, no entanto, o índice acumula alta de 1,49% e no mês, 9,62%, impulsionado por melhora de perspectiva da economia, como a mudança da perspectiva do rating do país pela S&P de estável para positiva.

Dólar na sexta-feira

Na sexta-feira, o dólar fechou em alta de 0,36%, a R$ 4,8196. Na semana, moeda recuou 1,16%.

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.