Oncoclínicas fará oferta de ações que pode chegar a R$ 735 milhões

A Oncoclínicas (ONCO3), especializada no tratamento e atendimento de pacientes oncológicos, divulgou neste sábado, 10, que fará uma oferta de ações no valor que pode alcançar R$ 735 milhões, considerando o fechamento do papel na última sexta-feira, de R$ 10,49, cada um. A oferta pode ser ampliada em até 25% por meio do adicional de subscrição.

Segundo o fato relevante, a oferta será dividida em duas: uma primária e uma secundária. A primária terá a emissão de 20.000.000 de novas ações. A emissão de novos papéis será para o caixa da companhia e servirá para suportar investimentos de expansão. Já a segunda a emissão secundária será pela venda de 50.000.000 dos fundos Josephina e a Unity Participações.

O período de subscrição começa na próxima segunda-feira, 12, e a fixação do preço por ação será no dia 20 de junho. Os papéis começam a ser negociados no dia 22 deste mês. Vale destacar que a operação é para investidores profissionais, aqueles que possuem pelo menos R$ 10 milhões em operações financeiras.

Oncoclínicas na B3

A Oncoclínicas estreou na bolsa em 2021 e desde então se desvalorizou 44%. No acumulado de 2023, no entanto, a ação já acumula alta de mais de 81%.

Nesta oferta de ações, o Goldman Sachs pretende começar a reduzir sua participação na companhia, na qual está investido desde 2015.

O banco investiu na empresa por meio dos fundos multiestratégia Josephina e Josephina II, que juntos detem 62% do capital social da Oncoclínicas segundo seu formulário de referência mais recentemente publicado na CVM.