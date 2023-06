Petrobras (PETR4) paga 2° parcela de dividendos nesta sexta-feira; veja valores

A Petrobras (PETR4) paga nesta sexta-feira, 16, a segunda parcela dos dividendos complementares referentes aos resultados do quarto trimestre de 2022, um montante aproximadamente R$ 12,1 bilhões. O valor por ação será corrigido pela taxa Selic no período entre 31 de dezembro 2022 e 16 de junho de 2023.

Considerando a correção dos juros, o valor a ser pago por ação será de R$ 0,93. Vale lembrar que sobre o montante atualizado, incide imposto de renda à alíquota de 22,5%.

A primeira parcela, na faixa de R$ 18,6 bilhões, havia sido paga em maio deste ano. Ainda está previsto o pagamento da terceira parcela em dezembro.

No último dia 11 de maio, a Petrobras disse ainda que vai pagar outros R$ 24,7 bilhões em dividendos, como antecipação relativa ao primeiro trimestre de 2023, quando lucrou R$ 38,1 bilhões. Esse montante será dividido em duas parcelas: 18 de agosto (R$ 0,946788 por ação ) e 20 de setembro (R$ 0,946789). Nos últimos anos, a Petrobras realizou uma grande distribuição de dividendos a seus acionistas. A expectativa de analistas do mercado é que esse montante desacelere na nova gestão diante das sinalizações de que a empresa pretende aumentar sua capacidade de investimento, além das alterações na política de preços.

Quem tem direito de receber os dividendos da Petrobras hoje?

Tem direito a receber os acionistas posicionados no papel até o dia 27 de abril. Todos os acionistas que estiverem com seu cadastro devidamente atualizado terão seus direitos creditados automaticamente em suas contas bancárias na data do pagamento. O pagamento será efetuado pelo Bradesco, instituição depositária das ações escriturais de emissão da Petrobras.

Para os detentores de American Depositary Receipts (ADRs) negociados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), o pagamento ocorrerá a partir do dia 23 deste mês, através do JP Morgan Chase, banco depositário dos ADRs da Petrobras.

Calendário de pagamentos de dividendos da Petrobras por ação: