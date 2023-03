Petrobras tem lucro de R$ 188 bi em 2022 – novo recorde entre as empresas da bolsa

A Petrobras (PETR4) teve lucro líquido de R$ 43,34 bilhões no quarto trimestre de 2022, alta de 37,6% na comparação anual. O resultado divulgado nesta quarta-feira, 1º, ficou acima da expectativa dos compilada pela Refinitiv, que estimava um resultado de R$ 37,61 bilhões.

No acumulado de 2022, a petroleira registrou um lucro de R$ 188,32 bilhões, crescimento de 76,6% frente ao ano anterior. O resultado anual é recorde entre as empresas de capital aberto brasileiras, segundo levantamento do TradeMap.

“O aumento do lucro líquido em 2022 se deve principalmente à alta dos preços de petróleo (Brent), melhor resultado financeiro e ganhos com acordos de coparticipação em campos da Cessão Onerosa”, afirmou, em nota, a companhia.

Já na comparação trimestral, o lucro caiu 6% -- a companhia teve resultado de R$ 46,1 bilhões no terceiro trimestre de 2022.

O Ebitda, principal indicador de caixa operacional da companhia, foi de R$ 73,09 bilhões, alta de 16% na comparação anual. No acumulado de 2022, o indicador subiu 45% frente ao ano anterior, atingindo o maior nível já registrado de R$ 340,48 bilhões.

A receita líquida de vendas da estatal foi de R$ 158,58 bilhões, crescimento de 18,2% na comparação anual. Já o lucro bruto da companhia foi de R$ 76,63 bilhões, alta de 29,8% ante o mesmo período do ano anterior.

Pagamento de dividendos

A estatal divulgou que irá pagar R$ 35 bilhões em dividendos. Com o anúncio do pagamento, o montante distribuído pela empresa no exercício referente a 2022 chega a R$ 215 bilhões. Serão pagos R$ R$ 2,745 por ação preferencial e ordinária.

A Petrobras sugeriu, no entanto, que os acionistas da companhia avaliem a criação de uma Reserva Estatutária, na forma da lei, para reter até R$ 0,49806828 por ação ordinária e preferencial do resultado do exercício social de 2022.

O montante totalizaria R$ 6,5 bilhões, diminuindo o montante distribuído aos acionistas para R$ 29,3 bilhões. A empresa ainda não detalhou o objetivo da reserva.

