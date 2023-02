Ibovespa hoje: bolsa recua com Wall Street após inflação americana dar novo susto

O Ibovespa cai nesta quinta-feira, 16, em linha com as quedas do mercado de futuros de Wall Street. A maior cautela foi imposta por dados de inflação e do mercado de trabalho divulgados nesta manhã nos Estados Unidos.

Ibovespa: - 0,75%, 108.779 pontos

O Índice de Preço ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) terminou janeiro com 6% de alta ante expectativa de queda para 5,4% no acumulado de 12 meses. O número do mês anterior também foi revisado para cima, de 6,2% para 6,5%. Assim como o número cheio, o núcleo do PPI saiu acima das projeções, com alta de 5,4% contra a projeção de queda para 4,9%. O núcleo do PPI de dezembro também foi revisado para cima, de 5,5% para 5,8%.

As surpresas foram menores do lado do mercado de trabalho, ainda assim negativas do ponto de vista do controle inflacionário. Os pedidos semanais de seguro desemprego ficaram em 194.000 contra o consenso de 200.000 pedidos.

Os dados, que indicam um maior desafio para o Federal Reserve (Fed), saíram em linha com os números da véspera, que mostraram uma força superior à esperada para o varejo americano. Juros futuros dos Estados Unidos operam em alta nesta quinta, com investidores precificando uma postura mais dura da autoridade monetária americana.

B3 recua após balanço

Na bolsa brasileira, a queda do Ibovespa é puxada pelas ações do setor financeiro, com participação relevante no índice. O destaque são as ações da B3, administradora da bolsa, que caem mais de 5%. A desvalorização ocorre em reação ao balanço do quarto trimestre, divulgado na última noite pela empresa.

B3 (B3SA3): - 5,61%

"Com um volume negociado forte já esperado, dada a maior volatilidade nos mercados em razão do período eleitoral, a surpresa veio na linha das despesas, que por sua vez, ainda contam com o impacto negativo da Neoway, além da correção anual dos salários", avaliaram analistas da Ativa em relatório.

A B3 apresentou lucro líquido de R$ 1 bilhão, 8% abaixo do registrado no mesmo período de 2021. As despesas ajustadas tiveram alta de 45,2% para R$ 561 milhões.

Gripe aviária na América do Sul ameaça ações da BRF

Principal frigoríco de frangos da bolsa, a BRF caem cerca de 5%, com investidores desfazendo posições na companhia, após casos de gripe aviária serem registrados no Uruguai e Argentina. O medo do mercado é a doença se espalhar para a região Sul do país, que concentra maior parte da produção avícola do país.

BRF (BRFS3): - 5,07%

Rumo é destaque de alta

As ações da Rumo são negociadas entre as maiores altas do dia, com investidores reagindo positivamente ao balanço da empresa. No quarto trimestre, a empresa reverteu o prejuízo do mesmo período de 2021 e registrou lucro líquido de R$ 243 milhões.