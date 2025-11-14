Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta sexta-feira (14)

O Ibovespa abre em queda de 0,06% aos 157.072 pontos nessa sexta-feira, 14, em linha com o cenário negativo das bolsas internacionais. O movimento acontece na esteira da queda das ações de tecnologia dos Estados Unidos. O dólar recua 0,06% a R$ 5,294 por volta das 10h.

Também colabora para isso o tom mais duro de dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que derrubou as apostas por um corte de juros em dezembro.

Os mercados agora precificam apenas 49,6% de chance de redução de 0,25 ponto percentual, abaixo dos mais de 60% vistos no início da semana. A combinação de falta de dados econômicos — consequência do shutdown — e temor de uma bolha de IA aumentou a aversão ao risco.

Segundo Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos, o que pode fazer um contrapeso na bolsa hoje é a fala do Marco Rubio de que, hoje ou semana que vem, eles vão anunciar provavelmente a isenção ou uma redução bem relevante nas tarifas sobre o Brasil. “Isso é extremamente positivo”, diz.

China frustra expectativas

A economia chinesa voltou a decepcionar. Dados de outubro mostraram crescimento abaixo do esperado na indústria e no consumo, aumentando a pressão sobre Pequim às vésperas de 2026.

Produção industrial: +4,9% (menor ritmo desde agosto de 2024; projeção era 5,5%)

+4,9% (menor ritmo desde agosto de 2024; projeção era 5,5%) Vendas no varejo : +2,9% (pior leitura em mais de um ano)

: +2,9% (pior leitura em mais de um ano) Investimentos fixos: –1,7% nos 10 meses do ano

Segundo analistas ouvidos pela Reuters, os resultados reforçam que a China enfrenta “pressões de todos os lados”: demanda doméstica fraca, exportações atingidas pela guerra tarifária com os EUA e crise prolongada no setor imobiliário.

Economistas afirmam que, embora haja espaço para estímulos, o governo chinês deve guardar munição para 2026, já que a meta de crescimento de 5% para 2025 deve ser cumprida com relativa folga.

Balanços

Outro fator que pode trazer volatilidade à bolsa é a temporada de balanços. “As ações estão tendo comportamentos bem distintos nessas últimas semanas”, afirma Crruz.

Ontem, os principais balanços foram Banco do Brasil (BBAS3), Grupo Casas Bahia (BHIA3) e Direcional (DIRR3).

O Banco do Brasil registrou lucro líquido ajustado de R$ 3,785 bilhões no terceiro trimestre de 2025, montante 60,2% menor que o registrado um ano antes, conforme balanço publicado nesta quarta-feira, 12.

O Grupo Casas Bahia registrou prejuízo líquido de R$ 496 milhões no terceiro trimestre de 2025, ampliando o saldo negativo de R$ 369 milhões de um ano antes.

A Direcional registrou lucro líquido de R$ 230 milhões no terceiro trimestre, crescimento de 43% em relação ao mesmo período do ano passado e acima dos R$ 212 milhões esperados pelo consenso LSEG do mercado.

Nos Estados Unidos, hoje pela manhã saiu o balanço do Nubank (Nyse: NU) Por mais um trimestre, o balanço do roxinho foi só elogios entre os analistas do sell side. O lucro do período entre julho e setembro deste ano foi de US$ 782,5 milhões, com alta de 41,4% ano a ano.

Ontem pela manhã, foi a vez de Disney (Nyse: DIS). O lucro líquido foi de US$ 1,44 bilhão (ou US$ 0,73 por ação), mais que o dobro do registrado no mesmo período de 2024, quando foi de US$ 564 milhões (ou US$ 0,25 por ação).

Hapvida despenca 42%

Um dia antes, Hapvida (HAPV3) divulgou seus números, o que repercutiu negativamente no mercado na quinta-feira. A companhia despencou 42,1% e perdeu R$ 6,8 bilhões em valor de mercado em apenas um pregão.

A companhia informou após o fechamento que o conselho aprovou um novo programa de recompra de até 70 milhões de ações, válido por 18 meses.

A derrocada foi motivada principalmente pelo balanço do 3º trimestre. Embora o lucro ajustado tenha apresentado alta, os efeitos não recorrentes levaram a empresa a um prejuízo líquido de R$ 57 milhões.

Mercados internacionais

O índice sul-coreano Kospi, de Seul, caiu 3,81, pressionado pelas fabricantes de chips Samsung Electronics (-5,45%) e SK Hynix (-8,50%).

O Nikkei, do Japão, recuou 1,77% em Tóquio. O Hang Seng cedeu 1,85% em Hong Kong, e o Taiex registrou baixa de 1,81% em Taiwan.

Na China continental, o Xangai Composto apresentou queda de 0,97%, e o menos abrangente Shenzhen Composto, de 1,36%.

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o tom negativo de Wall Street e da Ásia, e o S&P/ASX 200 caiu 1,36% em Sydney.

Na Europa, por volta das 10h, o índice Stoxx 600 recua 1,71%, enquanto o Dax, da Alemanha, cai 1,57%, o FTSE, de Londres, registra queda de 1,81% e o CAC, de Paris, recua 1,54%.

Nos Estados Unidos, os contratos futuros do Dow Jones caem 0,66%, enquanto os do S&P 500 tem perda de 1,04% e os do Nasdaq registram queda de 1,61%.