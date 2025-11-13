Após ações despencarem 42%, Hapvida aprova programa de recompra de ações

A Hapvida (HAPV3) anunciou nesta quinta-feira, 13, que seu conselho de administração autorizou um novo programa de recompra de ações, após a companhia registrar uma queda de 42,1% em ações, a R$ 16,75, na bolsa de São Paulo durante o pregão.

Segundo um comunicado oficial da companhia de planos de saúde, o novo programa terá um período de 18 meses e contemplará a recompra de até 70 milhões de ações.

Por que a Hapvida desabou nesta quinta-feira?

Na mínima do dia, o papel chegou a valer R$ 16,75. Assim, a Hapvida perdeu R$ 6,8 bilhões em valor de mercado só nesta quinta-feira, segundo cálculo Einar Rivero, da Elos Ayta.

Apesar do dia desafiador no mercado acionário brasileiro e no exterior, onde as bolsas também despencaram, a queda de Hapvida foi reflexo do balanço da empresa no terceiro trimestre.

Em relação ao resultado ajustado, que exclui efeitos não recorrentes, a Hapvida ainda apresentou crescimento de lucro. Mas incluindo os chamados "one-offs" na conta, a companhia teve um prejuízo líquido de R$ 57 milhões.

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) classificou como "um balanço ainda muito poluído, com muitos 'one-offs' positivos e negativos que continuam a sinalizar tempos de volatilidade".

O banco destacou a queda de 17% no Ebitda (o lucro das operações da companhia antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) em relação ao segundo trimestre e o índice de sinistralidade da companhia, que cresceu acima do esperado.

O resultado foi tão inesperado para o banco, que o BTG cortou as projeções para a Hapvida nos próximos anos. Os bancos americanos JP Morgan e Bank of America (BofA) reduziram a recomendação de HAPV3 após a divulgação do balanço e outras casas reduziram seu preço-alvo.