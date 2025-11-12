Lucro do Banco do Brasil cai 60% no 3º tri: projeções são revisadas

O Banco do Brasil (BBAS3) registrou lucro líquido ajustado de R$ 3,785 bilhões no terceiro trimestre de 2025, montante 60,2% menor que o registrado um ano antes, conforme balanço publicado nesta quarta-feira, 12.

Já o lucro líquido contábil caiu 66% na base anual, saindo de R$ 8,920 bilhões para R$ 3,028 bilhões.

O índice que mede o retorno sobre patrimônio do banco (ROE) ficou em 8,4% no trimestre, muito abaixo dos 21,1% de um ano antes. Na comparação com o segundo trimestre, ficou estável.

A margem financeira bruta do banco no terceiro trimestre foi de R$ 26,365 bilhões, com alta anual de 1,9%. A receita de prestação de serviços somou R$ 8,863 bilhões, com queda de 2,6%.

Indicadores de inadimplência

O indicador acima de 90 dias encerrou setembro em 4,93%, elevação de 72 bps na comparação com junho de 2025. A inadimplência da carteira agro atingiu 5,34%, aumento de 185 bps, principalmente na cultura da soja e nas regiões Centro-Oeste e Sul do país, além do efeito dos pedidos de recuperação judicial no segmento.

Já a carteira de pessoas físicas encerrou o período em 6,01%, elevação de 42 bps, influenciada, principalmente, pela sobreposição de operações realizadas com produtores rurais, e pela elevação da inadimplência na carteira renegociada e na linha de cartão de crédito.

A inadimplência da carteira de pessoas jurídicas, por sua vez, foi de 4,06%, redução de 12 bps.

O custo do crédito, por sua vez, subiu 45,2% de um ano para o outro para R$ 17,298 bilhões.

O Banco do Brasil terminou o trimestre com uma carteira de crédito expandida de R$ 1,278,6 trilhão, um incremento de 7,5% na comparação ano a ano. Do total, R$ 452,967 bilhões respondem a pessoas jurídicas, R$ 398,70 bilhões ao agronegócio e R$ 350,511 bilhões de pessoas físicas.

Projeções