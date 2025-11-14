B3 altera cronograma de divulgação das prévias do Ibovespa; veja o que muda

A partir de dezembro, a B3 vai mudar o cronograma de divulgação das prévias das carteiras dos seus índices. A principal alteração está na data da terceira prévia, que passará a ser publicada cinco dias úteis antes do início da nova carteira, e não mais com base no penúltimo pregão do mês de vigência, como ocorre hoje.

Com isso, investidores, analistas e gestores de fundos terão mais tempo para ajustar estratégias e rebalancear carteiras antes da vigência oficial da nova composição.

A nova regra também altera a data de corte dos dados usados no cálculo das prévias. A partir de agora, será considerado o pregão de dois dias antes da data de divulgação para trazer maior previsibilidade para o mercado.

Como funcionam as prévias

A cada quatro meses, a B3 atualiza a composição de seus índices — como o Ibovespa, IBrX e ISE — com base em critérios como volume negociado e presença em pregão. Para ajudar o mercado a se antecipar às mudanças, a bolsa divulga três prévias antes da carteira definitiva.

Com a nova regra, o calendário passa a ser:

1ª prévia: no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira atual;

2ª prévia: no pregão seguinte ao dia 15 do mês de vigência;

3ª prévia: cinco dias úteis antes do início da nova carteira.

A carteira oficial continua sendo publicada no último dia útil do mês, com vigência a partir do primeiro pregão do mês seguinte.

A mudança vale para todos os índices calculados pela B3 e começa a ser aplicada já nas recomposições de dezembro de 2025.