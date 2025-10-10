Invest

Bolsas americanas caem após Trump ameaçar novas tarifas contra a China

Trump afirmou nesta manhã que "muitas contramedidas estão sendo consideradas em relação à China"

Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 12h40.

Os principais índices dos mercados dos Estados Unidos operavam em queda nesta sexta-feira, 10, depois de o presidente Donald Trump ameaçar novas tarifas contra a China.

Às 12,38, no horário de Brasília, o Dow Jones Industrial Average (.DJI) caia 1,09%. O S&P 500 (.SPX) tinha queda de 1,54% e o Nasdaq Composite (.IXIC) operava em baixa de 2,22%.

Trump afirmou nesta manhã que "muitas contramedidas estão sendo consideradas em relação à China" e destacou que seu encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, previsto para as próximas semanas, agora não parece ter razão para ocorrer.

O aumento da tensão foi impulsionado ainda pela acusação de Trump de que a China fez um "movimento sinistro" ao implementar controles sobre as terras raras, essenciais para a produção de tecnologias avançadas. Além disso, ele sugeriu que as tarifas sobre os produtos chineses poderiam ser aumentadas, aprofundando ainda mais o confronto entre as duas potências.

O índice DXY, que mede o valor do dólar frente a uma cesta de moedas, também foi afetado, caindo 0,55% e chegando a 98,994 pontos. Já o Vix, conhecido como índice do medo de Wall Street, subia mais de 25% nesta manhã.

 

