Depois da Nvidia, OpenAI, do ChatGPT, fecha acordo com fabricante de chips AMD

A OpenAI, do ChatGPT, anunciou nesta segunda-feira, 6, uma nova parceria estratégica no setor de semicondutores, desta vez com a americana AMD, em mais um movimento para turbinar sua capacidade computacional voltada à inteligência artificial (IA). O anúncio impulsionou as ações da AMD, que chegaram a subir mais de 24,5% nas negociações pré-mercado.

De acordo com os termos do acordo, a OpenAI utilizará placas gráficas de alto desempenho da AMD ao longo dos próximos anos, em um projeto que prevê a implantação de 6 gigawatts em GPUs.

O compromisso inclui a concessão de warrants (opções de compra) que poderão resultar na aquisição de até 160 milhões de ações da AMD, condicionadas ao atingimento de metas técnicas, comerciais e de valorização da ação — incluindo um lote vinculado a um preço por ação de US$ 600, segundo a Bloomberg. Na última sexta-feira, os papéis da empresa fecharam cotados a US$ 164,67.

Corrida por capacidade acelera no setor de IA

Esse é mais um passo da OpenAI para garantir acesso à potência computacional necessária ao treinamento e à execução de modelos de IA cada vez mais exigentes. O acordo com a AMD soma-se a outras iniciativas da empresa nesse sentido.

Em setembro, a Nvidia revelou planos de investir até US$ 100 bilhões em infraestrutura compartilhada com a OpenAI, incluindo a construção de data centers com ao menos 10 gigawatts de energia — o equivalente ao pico de consumo elétrico da cidade de Nova York.

A nova parceria representa também um impulso estratégico para a AMD, que busca fortalecer sua presença no mercado de chips aceleradores, hoje dominado pela Nvidia.

Embora ainda distante da líder em participação de mercado, a AMD tem conseguido atrair atenção com seu portfólio voltado à IA e estima que sua receita no setor atinja US$ 6,55 bilhões ainda em 2025. Com a OpenAI, a companhia espera começar a colher retornos financeiros já no próximo ano, com aceleração prevista para 2027.

Empresas apostam em diversificação e escala

Para a OpenAI, firmar parcerias com múltiplos fornecedores pode ajudar a reduzir sua dependência tecnológica da Nvidia, cuja divisão de data centers já movimenta mais que o faturamento total de muitas fabricantes rivais. No último ano fiscal, a receita da unidade superou US$ 115 bilhões e segue em forte expansão.

A CEO da AMD, Lisa Su, destacou em comunicado que a empresa está “entusiasmada com a colaboração para fornecer computação de IA em grande escala”. Já o CEO da OpenAI, Sam Altman, classificou a parceria como “um passo importante” para atingir o potencial completo da IA, citando a liderança da AMD em chips de alta performance como diferencial para acelerar a democratização da tecnologia.

Desdobramentos e metas futuras

Segundo a AMD, a primeira entrega de hardware será ativada no segundo semestre de 2026, com base nos chips da linha Instinct MI450. A aquisição inicial de ações vinculadas ao contrato ocorrerá quando a OpenAI concluir a instalação do primeiro gigawatt de capacidade computacional. Outras porções dos warrants serão liberadas conforme forem atingidas novas metas de expansão e valorização da empresa no mercado de capitais.

A diretora financeira da AMD, Jean Hu, afirmou que o acordo tem potencial para gerar dezenas de bilhões em receita e contribuirá para aumentar o lucro por ação da companhia nos próximos anos. Ela classificou a parceria como um “alinhamento estratégico significativo”.