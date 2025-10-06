Inteligência Artificial

Depois da Nvidia, OpenAI, do ChatGPT, fecha acordo com fabricante de chips AMD

De acordo com os termos do acordo, a OpenAI utilizará placas gráficas de alto desempenho da AMD ao longo dos próximos anos, em um projeto que prevê a implantação de 6 gigawatts em GPUs

Sam Altman, CEO da OpenAi (OEL SAGET / AFP/Getty Images)

Sam Altman, CEO da OpenAi (OEL SAGET / AFP/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 08h18.

A OpenAI, do ChatGPT, anunciou nesta segunda-feira, 6, uma nova parceria estratégica no setor de semicondutores, desta vez com a americana AMD, em mais um movimento para turbinar sua capacidade computacional voltada à inteligência artificial (IA). O anúncio impulsionou as ações da AMD, que chegaram a subir mais de 24,5% nas negociações pré-mercado.

De acordo com os termos do acordo, a OpenAI utilizará placas gráficas de alto desempenho da AMD ao longo dos próximos anos, em um projeto que prevê a implantação de 6 gigawatts em GPUs.

O compromisso inclui a concessão de warrants (opções de compra) que poderão resultar na aquisição de até 160 milhões de ações da AMD, condicionadas ao atingimento de metas técnicas, comerciais e de valorização da ação — incluindo um lote vinculado a um preço por ação de US$ 600, segundo a Bloomberg. Na última sexta-feira, os papéis da empresa fecharam cotados a US$ 164,67.

Corrida por capacidade acelera no setor de IA

Esse é mais um passo da OpenAI para garantir acesso à potência computacional necessária ao treinamento e à execução de modelos de IA cada vez mais exigentes. O acordo com a AMD soma-se a outras iniciativas da empresa nesse sentido.

Em setembro, a Nvidia revelou planos de investir até US$ 100 bilhões em infraestrutura compartilhada com a OpenAI, incluindo a construção de data centers com ao menos 10 gigawatts de energia — o equivalente ao pico de consumo elétrico da cidade de Nova York.

A nova parceria representa também um impulso estratégico para a AMD, que busca fortalecer sua presença no mercado de chips aceleradores, hoje dominado pela Nvidia.

Embora ainda distante da líder em participação de mercado, a AMD tem conseguido atrair atenção com seu portfólio voltado à IA e estima que sua receita no setor atinja US$ 6,55 bilhões ainda em 2025. Com a OpenAI, a companhia espera começar a colher retornos financeiros já no próximo ano, com aceleração prevista para 2027.

Empresas apostam em diversificação e escala

Para a OpenAI, firmar parcerias com múltiplos fornecedores pode ajudar a reduzir sua dependência tecnológica da Nvidia, cuja divisão de data centers já movimenta mais que o faturamento total de muitas fabricantes rivais. No último ano fiscal, a receita da unidade superou US$ 115 bilhões e segue em forte expansão.

A CEO da AMD, Lisa Su, destacou em comunicado que a empresa está “entusiasmada com a colaboração para fornecer computação de IA em grande escala”. Já o CEO da OpenAI, Sam Altman, classificou a parceria como “um passo importante” para atingir o potencial completo da IA, citando a liderança da AMD em chips de alta performance como diferencial para acelerar a democratização da tecnologia.

Desdobramentos e metas futuras

Segundo a AMD, a primeira entrega de hardware será ativada no segundo semestre de 2026, com base nos chips da linha Instinct MI450. A aquisição inicial de ações vinculadas ao contrato ocorrerá quando a OpenAI concluir a instalação do primeiro gigawatt de capacidade computacional. Outras porções dos warrants serão liberadas conforme forem atingidas novas metas de expansão e valorização da empresa no mercado de capitais.

A diretora financeira da AMD, Jean Hu, afirmou que o acordo tem potencial para gerar dezenas de bilhões em receita e contribuirá para aumentar o lucro por ação da companhia nos próximos anos. Ela classificou a parceria como um “alinhamento estratégico significativo”.

Acompanhe tudo sobre:OpenAIChatGPTNvidiaChipsamd

Mais de Inteligência Artificial

OpenAI prepara assistente de IA 'sem tela' em parceria com Jony Ive, mas projeto enfrenta entraves

OpenAI, do ChatGPT, se prepara para maior evento com rumores sobre novo navegador

A nova rede social da OpenAI

O que a movimentação de big techs diz sobre o futuro da IA nas empresas

Mais na Exame

Mercados

Crise na França, AGE do GPA e balança comercial: o que move os mercados

Mercado Imobiliário

Log mira entrega de 2 milhões de metros quadrados até 2028 — Nordeste está no centro da estratégia

Brasil

Lula encontra presidente da Bolívia em agenda no Maranhão

Mundo

Negociações sobre plano de Trump para Gaza começam nesta segunda no Egito; saiba as propostas