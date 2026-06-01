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BTG troca Nubank por Itaú e Allos por Equatorial em carteira de ações de junho

Banco vê ações brasileiras negociadas a preços atrativos e busca reforçar o perfil defensivo da carteira diante das incertezas macroeconômicas

Carteira de ações do BTG: Itaú entra no lugar do Nubank e Equatorial substitui Allos na seleção das principais apostas para junho (Germano Lüders/Exame)

Carteira de ações do BTG: Itaú entra no lugar do Nubank e Equatorial substitui Allos na seleção das principais apostas para junho (Germano Lüders/Exame)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 1 de junho de 2026 às 13h00.

O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) atualizou as suas carteiras recomendadas de ações e de dividendos para junho, em meio a um cenário macroeconômico desafiador, com a inflação projetada em 5% em 2026 e o mercado revisando as expectativas de corte de juros da taxa Selic.

Apesar da forte correção que fez o Ibovespa recuar 7,06%, a pior queda num mês desde fevereiro de 2023, e do fluxo de capital estrangeiro migrar para o setor de tecnologia dos Estados Unidos e Ásia, o banco enxerga o valuation atual do mercado brasileiro como "reconhecidamente baixo". E, com as ações negociadas a múltiplos atrativos, junho surge como uma janela de oportunidade.

Carteira das 10 principais escolhas

Para a carteira 10SIM, que seleciona as dez principais oportunidades do mês, a principal novidade é a entrada do Itaú Unibanco (ITUB4) com um peso de 15%. O bancão entra no lugar do Nubank por sua capacidade de navegar em ciclos de crédito mais complexos, na avaliação do BTG.

Outra mudança importante foi a inclusão da Equatorial (EQTL3), que assume uma fatia de 10% no lugar da Allos (ALOS3). "A Equatorial é uma empresa de primeira linha, defensiva, e é negociada a uma Taxa Interna de Retorno (TIR) real de 10,4%", escreveram os analistas.

Para abrir espaço a essas movimentações e equilibrar os riscos macroeconômicos, o banco reduziu levemente a exposição na Localiza (RENT3) e na Petrobras (PETR4), embora ambas continuem com 10% de peso devido ao seu papel estratégico e defensivo no portfólio.

Carteira Recomendada BTG Pactual — 10SIM
AtivoPeso no Portfólio
Itaú Unibanco (ITUB4)15%
Petrobras (PETR4)10%
Axia Energia (AXIA3)10%
Embraer (EMBJ3)10%
Eneva (ENEV3)10%
Equatorial (EQTL3)10%
Localiza (RENT3)10%
Motiva (MOTV3)10%
Totvs (TOTS3)10%
Cury (CURY3)5%
Dados atualizados conforme relatório oficial de Junho/2026.

Carteira de dividendos

A Carteira de Dividendos do BTG Pactual também passou por ajustes finos. A grande estrela do mês é a Caixa Seguridade (CXSE3), que estreia com 10% de participação e assume o posto de principal escolha do setor.

"O momento operacional da CXSE segue superior ao do principal concorrente, enquanto o perfil de fluxo de caixa de maior prazo da carteira de seguros oferece maior previsibilidade e resiliência de resultados, algo que deve continuar sendo um diferencial importante no ambiente atua", detalhou.

Para a entrada da seguradora, a Vibra Energia (VBBR3) deixou o portfólio. O banco também demonstrou forte otimismo com a Cury (CURY3), dobrando a sua aposta na construtora de 5% para 10%.

"Nossa visão positiva sobre a ação é sustentada pelo forte impulso do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), apoiado por mudanças recentes nas condições do programa", reforçou o banco.

Em contrapartida, as posições em Allos e Motiva foram reduzidas para 5% cada.

Carteira Recomendada BTG Pactual — Dividendos
AtivoPeso no Portfólio
Itaú Unibanco (ITUB4)10%
Bradesco (BBDC4)10%
Axia Energia (AXIA3)10%
Equatorial (EQTL3)10%
Copel (CPLE3)10%
Caixa Seguridade (CXSE3)10%
Petrobras (PETR4)10%
Cury (CURY3)10%
Vale (VALE3)5%
Motiva (MOTV3)5%
Copasa (CSMG3)5%
Allos (ALOS3)5%
Dados atualizados conforme relatório oficial de Junho/2026.

Carteira de ações internacionais

O BTG Pactual divulgou, ainda, sua carteira recomendada de ações internacionais (BDRs), após registrar uma rentabilidade de 8,1% no mês de maio, com um cenário macroeconômico pressionado pela inflação e pela projeção de que a taxa de juros dos Estados Unidos feche o ano entre 3,50% e 3,75%.

Para o período atual, o banco realizou alterações na composição do portfólio. Deixaram a carteira as ações da Micron, Walmart e Raytheon. Em substituição, foram incluídas as empresas Netflix, com peso de 3%, Eli Lilly, com 4%, e Palantir, também com 4% de participação.

Carteira Recomendada BTG Pactual — Ações Internacionais (BDRs)
AtivoPeso no Portfólio
Nvidia (NVDC34)13%
Apple (AAPL34)9%
Microsoft (MSFT34)9%
Alphabet / Google (GOGL34)8%
Amazon (AMZO34)8%
Meta Platforms (M1TA34)8%
TSMC (TSMC34)7%
Bank of America (BOAC34)7%
Goldman Sachs (GSGI34)6%
Newmont (N1EM34)6%
Eli Lilly (LILY34)4%
Johnson & Johnson (JNJB34)4%
Palantir (P2LT34)4%
Coca-Cola (COCA34)4%
Netflix (NFLX34)3%
Dados atualizados conforme relatório oficial de Junho/2026.

Carteira de small caps

Já a carteira das dez principais oportunidades de investimento de empresas com valuation de até R$ 15 bilhões, conhecidas como small caps, mostra duas mudanças.

As empresas Vitru (VTRU3) e Bradesco Saúde (SAUD3) deixaram o portfólio. Em contrapartida, foram adicionadas as ações da SBF (SBFG3) e da Orizon (ORVR3).

Carteira Recomendada BTG Pactual — Small Caps (BTG SMLL)
EmpresaCódigoPeso (%)
CopasaCSMG310%
SaneparSAPR1110%
Smart FitSMFT310%
3tentosTTEN310%
OrizonORVR310%
TendaTEND310%
Banco PinePINE410%
Pague MenosPGMN310%
SBFSBFG310%
Bemobi TechBMOB310%
Dados atualizados conforme relatório oficial de Junho/2026.

Carteira de fundos imobiliários

Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários (FII) — BTG Pactual
Mês de Referência: Junho de 2026
CódigoGestoraSegmentoP/VPADY AnualizadoPeso (%)
KNCR11KineaRecebível1,05x12,3%13%
KNIP11KineaRecebível0,99x14,2%13%
BTLG11BTG PactualGalpão Logístico1,01x09,4%13%
MCCI11Jive MauáRecebível1,00x12,5%8%
RBRY11PátriaRecebível0,93x12,8%7%
TRXF11TRXRenda Urbana0,93x12,2%7%
BTCI11BTG PactualRecebível0,91x12,3%6%
PVBI11PátriaLaje Corporativa0,69x06,5%5%
VILG11Vinci CompassGalpão Logístico0,86x10,2%4,5%
BRCO11BrescoGalpão Logístico1,02x09,6%4,5%
BRCR11BTG PactualLaje Corporativa0,52x11,0%4,5%
HSML11HSIShopping Center0,89x09,2%4%
RBRR11PátriaRecebível0,90x12,8%3%
HGBS11HedgeShopping Center0,97x10,2%3%
GZIT11GazitShopping Center0,48x12,1%2,5%
VISC11Vinci CompassShopping Center0,92x09,4%2%
Total / Média Ponderada0,92x11,5%100%
Acompanhe tudo sobre:BTG PactualCarteira recomendada

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