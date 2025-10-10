Mundo

Os 3 pontos que poderão definir o sucesso do acordo de paz entre Hamas e Israel

Países fecharam primeira parte de acordo, mas ainda há várias questões abertas para definir o futuro da Faixa de Gaza

Palestinos celebram notícia do acordo de paz, em Khan Yunis, na Faixa de Gaza, em 9 de outubro (Omar Al-Qattaa/AFP)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de macroeconomia

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06h01.

Nesta semana, Hamas e Israel chegaram a um acordo para encerrar a guerra em Gaza, que dura dois anos. O negociador-chefe do Hamas, Khalil al-Hayya, disse nesta quinta-feira, 9, ter recebido garantias dos Estados Unidos de que "a guerra acabou", mas analistas apontam que há um caminho ainda incerto pela frente.

Os dois lados concordaram com a primeira fase do acordo, que prevê a libertação de reféns pelo Hamas e de prisioneiros palestinos por Israel e um recuo das forças israelenses, que vão reduzir sua presença de 85% para 50% do território de Gaza.

As próximas etapas, que ainda serão negociadas, tratarão de pontos mais sensíveis.

Uma análise do Centro para Estudos Internacionais e Estratégicos (CSIS), think tank baseado em Washington, aponta que há três pontos fundamentais para serem negociados. São eles:

  • O desarmamento do Hamas
  • A retirada dos soldados israelenses de Gaza
  • Como será o governo de transição em Gaza

O acordo de paz prevê estes tópicos, mas não detalha como eles serão atingidos.

"O acordo visa à 'desmilitarização de Gaza sob a supervisão de monitores independentes', mas é escasso em detalhes, sem indicações claras de cronogramas ou metas, muito menos de como exatamente o desarmamento será realizado", diz uma análise do CSIS, assinada pelos pesquisadores Mona Yacoubian e Will Todman.

O instituto dá como exemplo o objetivo de destruir a estrutura militar do Hamas. "Os túneis representam um desafio particularmente espinhoso. Altos funcionários da defesa israelense estimam que a rede de túneis do Hamas em Gaza tem de 560 a 640 quilômetros de extensão, chegando a 60 metros de profundidade", diz.

Transição em dúvida

Há dúvidas ainda sobre como será um governo de transição depois que o Hamas deixar a região, como previsto no acordo. Este grupo seria formado por especialistas palestinos, com supervisão internacional.

"Não há clareza sobre os papéis de supervisão do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair e do presidente Trump (como presidente do "Conselho da Paz"). A criação de uma Força Internacional de Estabilização de parceiros árabes e globais também enfrenta grandes obstáculos. A menos que haja uma adesão clara de elementos palestinos em campo (incluindo o Hamas, que se opõe à ideia), é difícil imaginar quaisquer forças árabes dispostas a se mobilizar", afirma o CSIS.

Outro ponto sensível é quem pagará pelo custo de reconstruir Gaza, estimada em mais de US$ 50 bilhões.

"Não há perspectiva de que os governos árabes contribuam para a reconstrução de Gaza se o Hamas puder retomar o poder e então atacar Israel, levando Israel a destruir tudo o que foi reconstruído", diz Thomas Warrick, ex-secretário assistente de contraterrorismo no governo dos EUA, em análise para o Atlantic Council.

Ao mesmo tempo, a proposta de criar um caminho para a criação de um Estado Palestino deve encontrar oposição entre as alas mais à direita do governo israelense, e também gerar dificuldades futuras.

"As partes estão entrando em um processo no qual elas têm pouca fé. Nenhum deles acredita nas intenções do outro lado e não pode ser convencido do contrário", diz o pesquisador Natan Sachs, em análise para o Middle East Institute.

Entenda o confronto entre Israel e Hamas

Israelenses e palestinos vivem um confronto há décadas. Israel foi criado, no fim dos anos 1940, sobre terras que os palestinos ocupavam anteriormente, após a ONU propor a fundação de dois países na região, um para os judeus e outro para os palestinos.

No entanto, nenhum dos lados concordou com a divisão feita em 1947. Os palestinos tentaram invadir o território dado a Israel, mas foram expulsos, dando origem a um conflito que dura até hoje.

Nas décadas seguintes, Israel conquistou outras áreas e reduziu o espaço dos palestinos a dois blocos, um na Cisjordânia e outro na Faixa de Gaza.

A fase atual do confronto começou em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas, grupo que controla Gaza, fez um ataque ao território israelense, que matou 1.219 pessoas e sequestrou 251. Em seguida, Israel invadiu Gaza para buscar os reféns e acabar com o poder de ataque do Hamas.

Mais de 66.000 pessoas foram mortas em Gaza desde o início da guerra, segundo números do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Os dados são questionados por Israel e seus aliados, mas considerados confiáveis pela ONU.

