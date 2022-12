Ibovespa hoje: bolsa sobe com anúncio de Haddad para a Fazenda no radar

O Ibovespa avança nesta sexta-feira, 9, com investidores digerindo o anúncio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda.

Ibovespa : + 0,91%, 108.235 pontos

Embora a escolha por Haddad desagrade a maior parte do mercado brasileiro, o anúncio desta sexta já vem sendo precificado por investidores nas últimas semanas. Na véspera, o Ibovespa fechou no menor patamar desde agosto, com novas notícias dando como certa a ida do petista para a Fazenda.

"O Haddad já era esperado pelo mercado. O ideal seria um nome mais técnico, mas os investidores também entendem a necessidade de um político no ministério, que fala amesma lingua do Congresso. A precificação negativa já tinha acontecido", comentou Edmar de Oliveira, operador de renda variável da One Investimentos.

O dólar sobe nesta manhã, mas em linha com sua valorização no mercado internacional. No exterior, o tom é negativo, após dados da inflação americana voltarem a sair acima do esperado.

O Índice de Preço ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) ficou em 0,3% para novembro, com o núcleo do PPI subindo 0,4% ante consenso de 0,2% de alta. No acumulado de 12 meses, o PPI ficou em 7,4%, 0,2% acima da expectativa. O dados do PPI do mês anterior também foram revisados para cima. Índices de Nova York recuam nesta sexta.

Dados de inflação também foram divulgados nesta manhã pelo IBGE. Por aqui, os números saíram abaixo do esperado, com o IPCA de novembro recuando de 6,47% para para 5,90% no acumulado de 12 mês. A expectativa era de um recuo para 6,01%. No mês, o IPCA teve altaa de 0,41%, abaixo do consenso de 0,55%.

"IPCA de novembro surpreendeu com variação menor que o esperado e qualitativo também muito positivo. A surpresa maior foi na queda da inflação de bens. A inflação de serviços também foi baixa e, mesmo excluindo passagens aéreas, mostra que o setor também segue com desaceleração nos reajustes de preços", disse Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter.

A queda da inflação, segundo ela, já reflete os efeitos das altas de juros do Banco Central. "Já poderíamos estar discutindo o início do afrouxamento monetário. Mas a PEC da Transição e a proposta de aumento de gastos significativos trouxe mais incertezas e a redução de juros pode demorar mais", afirmou em nota.