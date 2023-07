Ibovespa hoje: bolsa recua em dia de feriado nos EUA

O Ibovespa tem leve queda nesta terça-feira, 4, após o ter subido mais de 1% no último pregão, voltando a fechar perto da linha dos 120.000 pontos. O dólar recua.

Ibovespa hoje

Ibovespa: - 0,07%, 119.598

Em Nova York, as bolsas de valores permanecerão fechadas devido ao feriado do Dia da Independência. No mercado de futuros americano, que segue aberto, os principais índices de ações seguem próximos da estabilidade.

"Os mercados estão mais parados, com menor liquidez devido ao feriado nos EUA", disse Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

No Brasil, as atenções seguem com as negociações da reforma tributária na Câmara.

À frente das negociações, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem buscado a aprovação do texto ainda nesta semana. Mas por ser um tema sensível a muitos interesses políticos e econômicos, a reforma ainda sofre resistências. Segundo Lira, mudanças poderão ser feitas em troca de apoio para a aprovação do projeto.

Economistas também repercutem nesta terça os números da produção industrial referente a maio, divulgados nesta manhã pelo IBGE. O crescimento mensal foi de 0,3% e de 1,9% na comparação anual. O consenso era de uma expansão de 1,1%.

Maiores altas do Ibovespa

Braskem (BRKM5): + 5,83%

Petz (PETZ3): + 3,88%

PetroRio (PRIO3): + 2,81%

Maiores queda do Ibovespa

IRB Brasil (IRBR3): - 2,01%

Azul (AZUL4): - 1,87%

Hapvida (HAPV3): - 1,58%

Que horas fecha a bolsa de valores?