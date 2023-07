68 ações recomendadas para investir em julho; ITUB4 e VALE3 estão na lista

As ações da Vale (VALE3) lideram o ranking das recomendações de bancos, corretoras e casas de análise para o mês de julho. Os papéis da companhia estão presentes em nove das 13 carteiras consultadas pela EXAME Invest. A perspectiva positiva com os papéis da companhia está relacionada à demanda da China.

Sobre a Vale, os analistas do BB Investimentos afirmaram que, apesar de a empresa ter apresentado um resultado mais fraco do que o esperado no primeiro trimestre deste ano e das incertezas com relação à demanda de minério de ferro na China, eles acreditam que a ação poderá ser beneficiada por sinalizações de aceleração do ritmo da economia no país asiático, principalmente se essa retomada for intensiva em consumo de metais.

"Embora tenha passado por uma correção nos últimos dias, os preços da commodity

têm se mantido em patamar ainda elevado, o que deverá contribuir para a entrega de um resultado satisfatório no próximo trimestre, já que a empresa recompôs estoques e poderia capturar com facilidade eventual aceleração do consumo na China."

Na segunda colocação estão os papéis do Itaú Unibanco (ITUB4) e da Multiplan (MULT3), com seis recomendações, cada uma. Já três empresas estão empatadas na terceira colocação, com cinco recomendações cada uma. Ela são Totvs (TOTS3), Prio (PRIO3) e Localiza (RENT3). (Veja o ranking completo abaixo).

Sobre o Itaú Unibanco, a equipe de analistas do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME) afirmou que enxerga o Itaú como o banco premium no Brasil e que o recente Investor Day reforçou a nossa visão de que o banco está liderando o caminho da transformação digital entre os bancos incumbentes no Brasil.

"Além da nossa crença de que é o banco "premium" do Brasil e que vem fazendo o melhor trabalho de "digital transformação", também vemos que ele está sendo negociado com um desconto em comparação com Bradesco neste ano. O Itaú reportou resultados sólidos e limpos no primeiro trimestre, com métricas de qualidade de ativos muito saudáveis e esperamos > 20% ROE (Return on Equity,) para os próximos trimestres."

Sobre a Multiplan, os analistas disseram que boa execução operacional tem permitido a entrega de fortes resultados mesmo diante de um cenário mais lento de consumo. A boa seleção de lojas no seu portfólio de shoppings, com mais de 1/3 da área bruta locável exposta aos setores de alimentação e serviços, tem contribuído para maior resiliência das vendas. Além disso, a companhia tem mostrado disciplina financeira, com ganho de rentabilidade, liquidez elevada e geração de caixa operacional expressiva, o que tem permitido a manutenção da distribuição de dividendos e um payout em torno de 70%;

Ações mais recomendadas para julho

Ação Recomendação Vale (VALE3) 9 Itaú Unibanco (ITUB4) 6 Multiplan (MULT3) 6 Prio (PRIO3) 5 Totvs (TOTS3) 5 Localiza (RENT3) 5 Arezzo (ARZZ3) 4 Petrobras (PETR4) 4 Banco do Brasil (BBAS3) 4 Equatorial (EQTL3) 4 Copel (CPLE6) 3 B3 (B3SA3) 3 Hypera (HYPE3) 3 B3 (B3SA3) 3 Lojas Renner (LREN3) 3 Rede D'Or (RDOR3) 3 Copel (CPLE6) 3 Assaí (ASAI3) 2 CCR (CCRO3) 2 JHSF (JHSF3) 2 ABC Brasil (ABCB4) 2 CCR (CCRO3) 2 Direcional (DIRR3) 2 Celulose Irani (RANI3) 2 Eletrobras (ELET3) 2 Vivara (VIVA3) 2 Gerdau (GGBR4) 2 Rumo (RAIL3) 2 Ultrapar (UGPA3) 2 WEG (WEGE3) 2 Copasa (CSMG3) 2 CVC (CVCB3) 2 RaiaDrogasil (RADL3) 2 Sabesp (SBSP3) 2 Ultrapar (UGPA3) 2 Copasa (CSMG3) 2 JHSF (JHSF3) 2 Eletrobras (ELET6) 1 Dimed (PNVL3) 1 Triunfo (TPIS3) 1 MRV (MRVE3) 1 Simpar (SIMH3) 1 Cemig (CMIG4) 1 Engie (EGIE3) 1 Fleury (FLRY3) 1 Grupo Mateus (GMAT3) 1 Indústrias Romi (ROMI3) 1 Porto Seguro (PSSA3) 1 Cruzeiro do Sul (CSED3) 1 EcoRodovidas (ECOR3) 1 Iguatemi (IGTI11) 1 M.Dias Branco (MDIA3) 1 Vamos (VAMO3) 1 Caixa Seguridade (CXSE3) 1 JBS (JBSS3) 1 Raízen (RAIZ4) 1 Viveo (VVEO3) 1 Carrefour (CRFB3) 1 BTG Pactual (BPAC11) 1 BB Seguridade (BBSE3) 1 Cyrela (CYRE3) 1 Petrobras (PETR3) 1 Bradesco (BBDC4) 1 Marfrig (MRFG3) 1 Vibra (VBBR3) 1 MaterDei (MATD3) 1 Portobello (PTBL3) 1

Carteiras recomendadas

Ágora Investimentos

Ação excluída: Auren, Iguatemi e WEG

Ação incluída: Eletrobras, JHSF e Assaí

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 Assaí (ASAI3) 10 CCR (CCRO3) 10 Copel (CPLE6) 10 Eletrobras (ELET6) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 JHSF (JHSF3) 10 Prio (PRIO3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10

BB Investimentos

Ações excluídas: CTEEP, RaiaDrogasil e São Martinho

Ações incluídas: ABC Brasil, Direcional e Hypera

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 10 B3 (B3SA3) 10 CCR (CCRO3) 10 Direcional (DIRR3) 10 Hypera (HYPE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR4) 10 Vale (VALE3) 10

Benndorf Research

Ações excluídas: BTG Pactual, Banco do Brasil, ETF LFTS11, Locaweb, Petrobras, Simpar, Ticket For Fun e Totvs

Ações incluídas: Vivara, Hypera, Celulose Irani, Itaú Unibanco, Prio, Localiza, Eletrobras e Triunfo

Ação Peso (%) Celulose Irani (RANI3) 10 Dimed (PNVL3) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Hypera (HYPE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 PetroRio (PRIO3) 10 Triunfo (TPIS3) 10 Vale (VALE3) 10 Vivara (VIVA3) 10

BTG Digital

Ações excluídas: BB Seguridade, Petrobras, Smartfit e Vibra

Ações incluídas: Arezzo, Banco do Brasil, Equatorial e Gerdau

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 B3 (B3SA3) 10 Banco do Brasil (BBASE3) 15 Equatorial (EQTL3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 15 Lojas Renner (LREN3) 10 MRV (MRVE3) 5 Rede D'Or (RDOR3) 10 Rumo (RAIL3) 10

CM Capital

Ação excluída: Banco do Brasil, Cielo, Eneva, Guararapes, Iochpe-Maxion, Sequoia Log e Taurus

Ação incluída: Irani, Localiza, Mater Dei, Portobello, Rumo, Simpar e Ultrapar

Ação Peso (%) Irani (RANI3) 10 Localiza (RENT3) 10 Mater Dei (MATD3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Portobello (PTBL3) 10 Rumo (RAIL3) 10 Simpar (SIMH3) 10 Ultrapar (UGPA3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Genial Investimentos

Ação excluída: Alupar, BTG Pactual, Panamericano e G. Soma

Ação incluída: Copel, CVC, Fleury e Totvs

Ação Peso (%) Cemig (CMIG4) 10 Copasa (CSMG3) 10 Copel (CPLE6) 10 CVC (CVCB3) 10 Engie (EGIE3) 10 Fleury (FLRY3) 10 Grupo Mateus (GMAT3) 10 Indústrias Romi (ROMI3) 10 Porto Seguro (PSSA3) 10 Totvs (TOTS3) 10

Guide

Ação excluída: Iguatemi, M.Dias Branco, Rede D'Or e Vamos

Ação incluída: Cielo, Multiplan, São Martinho e Simpar

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cruzeiro do Sul (CSED3) 10 EcoRodovidas (ECOR3) 10 Iguatemi (IGTI11) 10 M.Dias Branco (MDIA3) Rede D'Or (RDOR3) 10 Totvs (TOTS3) 10 Vale (VALE3) 10 Vamos (VAMO3) 10

Modalmais

Ação excluída: Alupar, BRF, Minerva, Profarma, Raízen e Vale

Ação incluída: ABC Brasil, Equatorial, RaiaDrogasil, Raízen, Ultrapar e Viveo

Ação Peso (%) ABC Brasil (ABCB4) 10 Banco do Brasil (BBAS3) 10 Caixa Seguridade (CXSE3) 10 Equatorial (EQTL3) 10 JBS (JBSS3) 10 RaiaDrogasil (RADL3) 10 Raízen (RAIZ4) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Ultrapar (UGPA3) 10 Viveo (VVEO3) 10

Nova Futura

Ação excluída: Cielo, Itaú, PRIO e Vale

Ação incluída: B3, Carrefour, Multiplan e Vale

Ação Peso (%) Arezzo (ARZZ3) 10 B3 (B3SA3) 11 Banco do Brasil (BBAS3) 11 Carrefour (CRFB3) 9 Copasa (CSMG3) 10 JHSF (JHSF3) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Rede D'Or (RDOR3) 11 Vale (VALE3) 8

Pagbank

Ação excluída: WEG

Ação incluída: Totvs

Ação Peso (%) BTG Pactual (BPAC11) 10 Equatorial (EQTL3) 10 Localiza (RENT3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Prio (PRIO3) 10 Assaí (ASAI3) 10 Direcional (DIRR3) 10 Intelbras (INTB3) 10 RaiaDrogasil (RADL3) 10 Totvs (TOTS3) 10

Planner

Ação excluída: Gerdau e Vamos

Ação incluída: SLC Agrícola e Vale



Ação Peso (%) BB Seguridade (BBSE3) 10 Copel (CPLE6) 10 Hypera (HYPE3) 10 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Multiplan (MULT3) 10 Prio (PRIO3) 10 SLC Agrícola (SLCE3) 10 Telefônica Vivo (VIVT3) 10 Vale (VALE3) 10 WEG (WEGE3) 10

Santander

Não houve alteração na carteira.

Ação Peso (%) Banco do Brasil (BBAS3) 10 Cyrela (CYRE3) 8 Equatorial (EQTL3) 9 Itaú Unibanco (ITUB4) 10 Localiza (RENT3) 10 Multiplan (MULT3) 10 Petrobras (PETR3) 12 Totvs (TOTS3) 9 Vale (VALE3) 13 Vivara (VIVA3) 9

Terra Investimentos

Ação excluída: Localiza

Ação incluída: Vibra

Ação Peso (%) Bradesco (BBDC4) 10 Eletrobras (ELET3) 10 Gerdau (GGBR4) 10 Lojas Renner (LREN3) 10 Marfrig (MRFG3) 10 Prio (PRIO3) 10 Sabesp (SBSP3) 10 Totvs (TOTS3 ) 10 Vale (VALE3) 10 Vibra (VBBR3) 10

Desempenho das carteiras em junho e acumulado do ano

A EXAME Invest acompanha mensalmente o desempenho das carteiras recomendadas enviadas pelas corretoras e bancos. Veja abaixo o desempenho das carteiras no mês de junho e acumulado do ano até o mês passado:

Carteira Performance em junho Genial Investimentos 13,68% Pagbank 10,59% BTG Digital 9,95% Santander 9,38% CM Capital 8,82% Modalmais 8,45% Benndorf Research 8,35% Terra Investimentos 7,42% BB Investimentos 6,29% Nova Futura 5,80% Planner 5,41% Ágora Investimentos 4,99% Guide 4,20%

Em 2023