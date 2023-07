Novonor dá sinalização positiva à proposta da Unipar e ação da Braskem sobe

Dona de 38,3% da Braskem (BRKM5), a Novonor deu hoje o sinal verde para a Unipar (UNIP6). Segundo a empresa, estrutura da operação pretendida atende aos seus interesses e das partes interessadas. A novidade sobre a proposta, com validade até 9 de julho, fez a ação da Braskem subir — o papel valorizava 4,95% às 15h30. A ação da Unipar avançava 3,73%.

A identificação de novos passivos da petroquímica podem, no entanto, reduzir o valor de cerca de R$ 10 bilhões proposto pela Unipar por 34,3% das ações detidas pela Novonor. De acordo com reportagem da Agência Estado da manhã desta terça-feira, 4, pelo menos R$ 1,7 bilhão de novos passivos teriam sido identificados e seriam somados aos atuais R$ 13 bilhões de passivos da Braskem.

Esses novos passivos seriam relacionados às provisões para o evento geológico em Alagoas, cujas provisões já somam R$ 6,08 bilhões. Pessoas próximas à transação ouvidas pela EXAME Invest afirmam que, caso os novos passivos sejam mesmo no valor de R$ 1,7 bilhão, a proposta da Unipar seria reduzida em R$ 588 milhões.

No fim da noite de 10 de junho, a Unipar fez uma oferta não vinculante pela fatia da Novonor. Pela proposta, a Unipar ficaria com 34,3% e a Novonor ainda deteria 4% do capital votante. As ações detidas pela Novonor são alvo de acordo de garantia da dívida de pouco mais de R$ 14 bilhões da ex-Odebrecht com cinco bancos credores.

Sinalização positiva

A sinalização positiva da Novonor depende ainda da concordância dos bancos credores. Também não engloba a concessão, neste momento, de exclusividade à Unipar no processo de alienação do controle da Braskem, mas formaliza o convite à Unipar para dar início ao processo de auditoria. A expectativa é de que esse processo de due diligence dure 90 dias.