Ibovespa bate novo recorde e ultrapassa os 150 mil pontos

Após os recordes da semana passada, o Ibovespa opera em alta nesta segunda-feira, 3, seguindo o otimismo dos mercados internacionais e ultrapassa os 150 mil pontos Às 10h18, o índice bateu os 150.266 pontos, nova máxima intraday.

Às 10h52, o dólar opera em queda de 0,50%, cotado a R$ 5,35.

Novo horário

A negociação dos principais ativos da B3 passa a ter um novo horário a partir desta segunda-feira, 3. Com o fim do horário de verão nos Estados Unidos neste domingo, 2, o pregão brasileiro ganhou uma hora a mais. O fechamento, que antes ocorria às 17h, passa agora a ocorrer às 18h.

O horário de verão norte-ameriano teve início em março e, desde o dia 10 daquele mês, o Ibovespa negociava das 10h às 17h, com o after market das 17h30 às 18h.

Apesar da mudança no horário de fechamento, a abertura das negociações continua ocorrendo às 10h. Por outro lado, não haverá sessão de after market para o mercado de ações, exceto na data de vencimento de opções.

Boletim Focus

Analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) reduziram as projeções do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025, 2026, 2027 e 2028, segundo Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 3.

Os analistas reduziram as projeções do IPCA de 4,56% para 4,55% neste ano.

Para 2026, o índice de inflação permaneceu em 4,20%.

A projeção do PIB ficou em 2,16% e em 1,78% em 2026. A estimativa de 2027 subiu de 1,83% para 1,90%.

Já a expectativa da Selic se manteve estável para 2025, 2026.

A projeção do mercado para o câmbio ficou estável em 2025, 2026 e 2027.

Bolsas internacionais em alta

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 3, acompanhando o bom desempenho de Wall Street na sexta-feira. Investidores analisaram novos dados de atividade industrial da China, que mostraram desaceleração.

O Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,97%, e o CSI 300, da China, avançou 0,27%. Na Coreia do Sul, o Kospi disparou 2,78%, alcançando nova máxima, e o Kosdaq ganhou 1,57%. Na Índia, o BSE Sensex avançou 0,05% e o Nifty 50 subiu 0,16%. O S&P/ASX 200, da Austrália, teve alta de 0,15%, antes da decisão do banco central do país, que iniciou hoje sua reunião de política monetária. No Japão, os mercados ficaram fechados por feriado.

As bolsas da Europa operavam em alta por volta das 10h52 (horário de Brasília), acompanhando o otimismo nos mercados globais. O índice Stoxx 600 subia 0,35%, enquanto o DAX, da Alemanha, avançava 0,99%. O CAC 40, da França, ganhava 0,06%, e o FTSE 100, do Reino Unido, tinha alta de 0,05%.

Nos Estados Unidos, os futuros das bolsas também operavam em leve alta: o Dow Jones Futures subia 0,01%, o S&P 500 Futures ganhava 0,32% e o Nasdaq 100 Futures avançava 0,63%.