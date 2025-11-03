PMI dos EUA, Boletim Focus e novo horário da B3: o que move os mercados

Os mercados globais começam a semana de olho em novos indicadores de atividade industrial. Nos Estados Unidos, saem hoje os dados do Purchasing Managers’ Index (PMI) da S&P Global e do ISM.

O fim do horário de verão nos EUA também altera o funcionamento da B3: o pregão brasileiro agora vai até às 18h.

No Brasil, a agenda econômica começa às 8h, com a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) de outubro pela FGV.

Na sequência, às 8h25, será publicado o Boletim Focus do Banco Central. Às 10h, o BC realiza uma coletiva sobre as novas regras de movimentação de contas e de capital mínimo.

Nos Estados Unidos, o PMI da S&P Global, que mede a atividade industrial norte-americana, será divulgado às 11h45, seguido pelo PMI do Institute for Supply Management (ISM), também voltado ao setor industrial, às 12h. No Japão, o PMI industrial de outubro será publicado às 21h30.

A agenda de autoridades inclui discursos de dirigentes do Federal Reserve. Mary Daly fala às 14h, e Lisa Cook às 16h. No Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa às 13h30 de um evento da Bloomberg sobre finanças climáticas.

Após o fechamento do mercado, estão previstos os balanços da BB Seguridade e da TIM Brasil.

Mercados internacionais

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta segunda-feira, 3, acompanhando o bom desempenho de Wall Street na sexta-feira. Investidores analisaram novos dados de atividade industrial da China, que mostraram desaceleração.

O Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,97%, e o CSI 300, da China, avançou 0,27%. Na Coreia do Sul, o Kospi disparou 2,78%, alcançando nova máxima, e o Kosdaq ganhou 1,57%. Na Índia, o BSE Sensex avançou 0,05% e o Nifty 50 subiu 0,16%. O S&P/ASX 200, da Austrália, teve alta de 0,15%, antes da decisão do banco central do país, que iniciou hoje sua reunião de política monetária. No Japão, os mercados ficaram fechados por feriado.

As bolsas da Europa operavam em alta por volta das 7h55 (horário de Brasília), acompanhando o otimismo nos mercados globais no início da semana. O índice Stoxx 600 subia 0,45%, enquanto o DAX, da Alemanha, avançava 1,14%. O CAC 40, da França, ganhava 0,26%, o FTSE 100, do Reino Unido, tinha alta de 0,11%.

Nos Estados Unidos, os futuros das bolsas também operavam em leve alta: Dow Jones Futures subia 0,08%, o S&P 500 Futures ganhava 0,35% e o Nasdaq 100 Futures avançava 0,56%.