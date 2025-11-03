B3 terá pregão mais longo a partir de hoje; entenda

O fechamento, que antes ocorria às 17h, passa agora a ocorrer às 18h (Nelson Almeida/Getty Images)
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 06h48.
A negociação dos principais ativos da B3 passa a ter um novo horário a partir desta segunda-feira, 3. Com o fim do horário de verão nos Estados Unidos neste domingo, 2, o pregão brasileiro ganhou uma hora a mais. O fechamento, que antes ocorria às 17h, passa agora a ocorrer às 18h.
O horário de verão norte-ameriano teve início em março e, desde o dia 10 daquele mês, o Ibovespa negociava das 10h às 17h, com o after market das 17h30 às 18h.
Apesar da mudança no horário de fechamento, a abertura das negociações continua ocorrendo às 10h. Por outro lado, não haverá sessão de after market para o mercado de ações, exceto na data de vencimento de opções.
As alterações no período de negociações também afetam outros ativos negociados no mercado à vista, fundos de investimento e mercado de balcão organizado. Todos voltam a fechar às 17h55, com a call de fechamento das 17h55 às 18h. O horário de abertura das negociações está mantido em 10h, assim como a pré-abertura, das 9h45 às 10h.
Já o cancelamento de ofertas ocorrerá das 9h30 às 9h45 e das 18h25 às 18h45.
Segundo a B3, o objetivo da mudança é "adequar os horários locais às alterações ocorridas nos principais centros financeiros internacionais, garantindo a sincronia das operações e a eficiência da formação de preços nos diferentes mercados", disse em comunicado.
As negociações de Brazilian Depositary Receipts (BDRs), títulos emitidos no Brasil que representam ações de companhias listadas no exterior, têm a pré-abertura, negociação e cancelamento de ofertas igual aos mercados citados acima. A única diferença é que a call de fechamento irá das 17h55 às 18h05, cinco minutos a mais.
O mercado de opções também irá negociar com todos os horários iguais, menos a call de fechamento, que conta com 15 minutos a mais, operando das 17h55 às 18h15.
Os Exchange Traded Funds (ETFs), fundo de investimento que busca replicar o desempenho de um índice de referência, como o Ibovespa ou o S&P 500, também sofreram alterações nos horários negociados.
Os ETFs de renda variável serão negociados das 10h05 às 17h55, com a call de fechamento sendo das 17h55 às 18h15. A pré-abertura ainda será das 9h45 às 10h. Já o cancelamento de ofertas é das 9h30 às 9h45 e 18h25 às 18h45.
A negociação dos ETFs de renda fixa está delimitada para o horário das 10h às 16h55, com a call de fechamento sendo das 16h55 às 17h15. A pré-abertura se mantém entre 9h45 e 10h, enquanto o cancelamento de ofertas é das 9h30 às 9h45. O after-market será das 17h30 às 18h, com o cancelamento de ofertas sendo das 18h25 às 18h45.
Já para os contratos futuros do Ibovespa, mini Ibovespa e Small Cap, o horário de negociação será das 9h às 18h25. O futuro de Ifix será das 9h às 18h30.
A mudança de horário já aconteceu em outros anos e, antes desta segunda, desde o dia 27 de outubro, o fechamento das negociações de operações estruturadas e contratos futuros referenciados em Índice de Ações Europeus ocorrem às 18h.