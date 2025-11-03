B3 terá pregão mais longo a partir de hoje; entenda

A negociação dos principais ativos da B3 passa a ter um novo horário a partir desta segunda-feira, 3. Com o fim do horário de verão nos Estados Unidos neste domingo, 2, o pregão brasileiro ganhou uma hora a mais. O fechamento, que antes ocorria às 17h, passa agora a ocorrer às 18h.

O horário de verão norte-ameriano teve início em março e, desde o dia 10 daquele mês, o Ibovespa negociava das 10h às 17h, com o after market das 17h30 às 18h.

Apesar da mudança no horário de fechamento, a abertura das negociações continua ocorrendo às 10h. Por outro lado, não haverá sessão de after market para o mercado de ações, exceto na data de vencimento de opções.

As alterações no período de negociações também afetam outros ativos negociados no mercado à vista, fundos de investimento e mercado de balcão organizado. Todos voltam a fechar às 17h55, com a call de fechamento das 17h55 às 18h. O horário de abertura das negociações está mantido em 10h, assim como a pré-abertura, das 9h45 às 10h.

Já o cancelamento de ofertas ocorrerá das 9h30 às 9h45 e das 18h25 às 18h45.

Segundo a B3, o objetivo da mudança é "adequar os horários locais às alterações ocorridas nos principais centros financeiros internacionais, garantindo a sincronia das operações e a eficiência da formação de preços nos diferentes mercados", disse em comunicado.

O que muda para os BDRs, ETFs e contratos futuros

As negociações de Brazilian Depositary Receipts (BDRs), títulos emitidos no Brasil que representam ações de companhias listadas no exterior, têm a pré-abertura, negociação e cancelamento de ofertas igual aos mercados citados acima. A única diferença é que a call de fechamento irá das 17h55 às 18h05, cinco minutos a mais.

O mercado de opções também irá negociar com todos os horários iguais, menos a call de fechamento, que conta com 15 minutos a mais, operando das 17h55 às 18h15.

Os Exchange Traded Funds (ETFs), fundo de investimento que busca replicar o desempenho de um índice de referência, como o Ibovespa ou o S&P 500, também sofreram alterações nos horários negociados.

Os ETFs de renda variável serão negociados das 10h05 às 17h55, com a call de fechamento sendo das 17h55 às 18h15. A pré-abertura ainda será das 9h45 às 10h. Já o cancelamento de ofertas é das 9h30 às 9h45 e 18h25 às 18h45.

A negociação dos ETFs de renda fixa está delimitada para o horário das 10h às 16h55, com a call de fechamento sendo das 16h55 às 17h15. A pré-abertura se mantém entre 9h45 e 10h, enquanto o cancelamento de ofertas é das 9h30 às 9h45. O after-market será das 17h30 às 18h, com o cancelamento de ofertas sendo das 18h25 às 18h45.

Já para os contratos futuros do Ibovespa, mini Ibovespa e Small Cap, o horário de negociação será das 9h às 18h25. O futuro de Ifix será das 9h às 18h30.

A mudança de horário já aconteceu em outros anos e, antes desta segunda, desde o dia 27 de outubro, o fechamento das negociações de operações estruturadas e contratos futuros referenciados em Índice de Ações Europeus ocorrem às 18h.