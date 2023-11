Ibovespa: bolsa salta mais de 2% em reação a dados do payroll e ao Copom

O Ibovespa tem forte alta nesta sexta-feira, 3, com investidores reagindo positivamente aos dados do mercado de trabalho americano e às sinalizações de novos cortes de juros no Brasil. A alta, nesta manhã, supera 2%.

Ibovespa hoje

IBOV: +2,13%, aos 117.503 pontos.

Os números divulgados pelo Departamento de Estatísticas Trabalhistas dos EUA revelaram uma alta da taxa de desemprego americana para 3,9% em outubro. O consenso era de manutenção do patamar anterior de 3,8%. Sinais de desaquecimento da economia americana também surgiram no payroll desta sexta, que revelou a criação de 150.000 empregos urbanos em outubro. A expectativa era de 180.000 empregos. Os números do mês anterior ainda foram revisados para baixo, de 336.000 para 298.000.

O desaquecimento do mercado trabalho dos Estados Unidos aumenta as expectativas de que o Federal Reserve seja mais brando na condução da política monetária dos Estados Unidos.

Essa perspectiva se refletiu especialmente nas curvas de juros dos Estados Unidos, que passaram a precificar menos de 10% de chance de o Fed subir juros em dezembro. Na véspera, antes dos dados do payroll, essa probabilidade era precificada me 20%, segundo dados do monitor do CME Group. Já o rendimento dos títulos de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos caem mais de 3% para próximo de 4,51%. Em outubro, tal rendimento chegou a 5%, o maior patamar em 16 anos.

"Os números divulgados hoje aumentam as chances do Fed manter os juros estáveis na próxima reunião, em dezembro. Por ora, reduziram-se as chances de o Fed promover mais uma alta nos juros ainda este ano, mas acreditamos que a autoridade monetária só deve começar a cortá-los, de forma gradual, mais para o fim de 2024", escreveu em nota Claudia Rodrigues, economista do C6 Bank.

As perspectivas para a política monetária brasileira também são favoráveis. Na noite de quarta-feira, 1, antes do feriado, o Comitê de Política Monetária (Copom) confirmou a queda da Selic para 12,25% e sinalizou que irá manter o ritmo de cortes em 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões.

"O destaque do comunicado do Copom foi a continuação do uso do plural nas sinalizações dos próximos cortes. O contexto, desde a última reunião, era de precificação da possibilidade de redução do ritmo de corte pela curva de juros", comentou em nota Alexandre Lohmann, economista-chefe da Constância Investimentos.