Ibovespa agora: bolsa abre em queda e volta aos 114 mil pontos

O Ibovespa desta terça-feira, 3, abre em queda. Por aqui e pelo mundo, os investidores seguem cautelosos com a trajetória dos juros nos Estados Unidos, com dados do mercado de trabalho no radar. No Brasil, a Produção Industrial Mensal (PMI) veio levemente abaixo do esperado e, na véspera, o Programa Desenrola foi aprovado no Senado.

A aversão ao risco segue dando o tom nas bolsas globais, devido à perspectiva de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) deve manter os juros elevados até que haja o controle da inflação americana. Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX, pontua que na última segunda-feira, 2, a presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, afirmou que pode haver mais uma alta de juros ainda neste ano no país.

“Isso acaba pressionando ainda mais a aversão ao risco. Ou seja, o que devemos ver pela frente é novamente uma fuga de dólar”, afirma. Não por acaso, o índice DXY opera com alta de 0,27%. Além dele, outro ativo americano que sobe é o título de dez anos, cujo rendimento chegou a superar a marca de 4,71% nesta terça.

Ainda na terra dos ianques, dados do mercado de trabalho serão divulgados às 11h (horário de Brasília). O indicador é importante para as decisões do Fed, já que deve mostrar se o mercado está aquecido e pressionando a inflação americana.

Ibovespa agora

IBOV: -0,39%, aos 114.610 pontos.

Por aqui, a produção industrial subiu 0,4% em agosto, eliminando parte da queda de 0,6% verificada no mês anterior. Apesar do avanço, o número ainda ficou abaixo das expectativas de 0,5%. No acumulado do ano, o setor acumula recuo de 0,3%, e a produção está 1,8% abaixo do patamar pré-pandemia.

O economista André Perfeito comenta que uma primeira leitura do indicador não traz grandes novidades. Segundo ele, apesar da alta na margem, a indústria não conseguiu ainda engatar uma série convincente de altas e há grande volatilidade no comportamento dos seus componentes.

“A variável a se observar é a produção de Bens de Capital. É ela que irá sinalizar, de fato, uma melhora. Mas ainda não é o caso: é verdade que subiu 4,3% no mês, mas havia caído 7,7% e 2,3% nos meses anteriores. Logo a recuperação se dá sobre uma base muito depreciada”, salienta.

Já no cenário político, o Senado aprovou na véspera o projeto de lei que limita os juros do rotativo do cartão de crédito a 100% ao ano e que regulamenta o Desenrola. Agora, o texto do programa de renegociação de dívidas do governo federal segue para sanção presidencial.

Dólar hoje

O dólar hoje abriu em alta. Nesta terça, a moeda americana sobe 0,32% a R$ 5,083. Na última segunda, o dólar fechou em alta de 0,79%, cotado a R$ 5,067.

Maiores altas do Ibovespa

Natura ( NTCO3 ): +3,37%

Fleury ( FLRY3 ) : +2,60%

Suzano (SUZB3): +2,24%

Maiores quedas do Ibovespa

Vamos ( VAMO3 ) : -2,41%

Eztec ( EZTC3 ) : -2,15%

Gol (GOLL4) : -2,02%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.